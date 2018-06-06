В Барнауле начались работы по устранению причин просадки грунта на террасах Нагорного парка, сообщается на официальном сайте краевой столицы.
Подрядная организация "ДСУ-4" приступила к обследованию проблемных участков склона.
Работники сняли ограждения и вскрыли асфальтовое покрытие на второй и третьей террасах со стороны первой лестницы в Нагорный парк, чтобы выявить причины просадки грунта. После необходимых работ грунт уплотнят и уложат новый асфальт.
По словам председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, работы ведутся в рамках гарантийных обязательств.
Напомним, осенью 2017 года в результате обильных дождей произошла просадка грунта и появилась трещина в асфальте на одной из террас Нагорного парка. Весной этого года на террасах образовались новые трещины. После этого появилось сообщение, что многочисленные трещины и обвалы в ближайшее время не будут устранены, так как подрядчик уверен, что это не является гарантийным случаем, а дефекты возникли по вине проектировщика и в результате эксплуатации.
Комментарии
Опять бюджет пилят?
а вообще-то надо грунтовые воды отводить, а для этого необходимо горизонтальные дренажные штреки делать (например как в Нижнем Новгороде).
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Архитекторы-проектировщики ни черту имеют образование и знания.