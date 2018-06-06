6 июня с 15 до 20 часов в музее "Как-так?" пройдет акция "Вход в музей за 100 рублей". Дети и взрослые смогут увидеть интересные экспонаты, объясняющие законы физики, механики, оптические явления. Музей интерактивный — все экспонаты можно приводить в действие самостоятельно. Остаться равнодушным сложно, яркие эмоции и незабываемые впечатления гарантированы всем гостям.
В воскресенье, 10 июня, в 18 часов пройдёт шоу Николя "Шоу в темноте". Чем отличается флуоресценция от фосфоресценции? Как можно увидеть настоящую молнию и повелевать светящейся лентой? Что такое настоящее лазерное шоу, а также можно ли рисовать при помощи света? Ответы на все эти и другие вопросы юные исследователи найдут в этом удивительном шоу.
Огонь, вода, земля, воздух — сколько же всего интересного вокруг нас! В воскресенье, 17 июня, в 17:30 состоится научное шоу "4 стихии". В эту насыщенную программу входит множество экспериментов, каждый из которых связан с той или иной стихией. Можно будет увидеть настоящий вулкан, взрыв шарика, наполненного водородом, оценить напор воздуха супер-воздуходувки.
На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.
Музей занимательных наук "Как-так?":
Барнаул, проспект Ленина, 147в
Тел.: (3852) 571-132
kaktak22.ru/
vk.com/kaktak22
6+
Комментарии
Сам Барнаул - это одна большая незабываемая эмоция.
В район Потока ещё можно съездить вечером
11:25 - гость -
Да на Потоке нормальные ребята, даже ночью. Там даже если человек весь в синих татуировках, то это еще ничего не значит.
Вот на Яме поздно вечером действительно страшновато. Там запросто по башке дадут, хоть с татуировками, хоть без.