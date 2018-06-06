Во вторник, 5 июня, впервые в Барнауле с концертом выступил Сергей Шнуров и его группа "Ленинград". Шоу прошло с аншлагом. Музыканты "качали" зал, публика была в восторге. Отзывами о концерте горожане делились в социальных сетях. Смотрите сами.
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Во вторник, 5 июня, впервые в Барнауле с концертом выступил Сергей Шнуров и его группа "Ленинград". Шоу прошло с аншлагом. Музыканты "качали" зал, публика была в восторге. Отзывами о концерте горожане делились в социальных сетях. Смотрите сами.
Чудесный вечер. Зажгли на концерте #ленинград #группировкаленинград #барнаул
Публикация от Александра Яковенко (@aleksandra.yakovenko)
Публикация от Манькова Мария (@tsvetikovamariia)
Публикация от Vladimir Kutnyashenko (@vkutnyashenko)
#ленинградбарнаул#лето2018#начало
Публикация от Наталья (@nata08031988)
Публикация от NL🔹Горелова Анна🔹89132472591 (@anna_daniilove)
#leningrad , @shnurovs, #ленинградбарнаул
Публикация от Alex M (@ret_18)
Так не бывает❤️🙈! Вселеннаяяяя, спасибоооо💃🏼💋! #ленинградБарнаул
Публикация от Екатерина🦄 (@kateecka)
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