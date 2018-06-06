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Житель станции Смазнево подозревается в краже ящика водки из квартиры своей соседки, сообщили в ГУ МВД по региону.
По данным полиции, мужчина 1993 года рождения, взломав навесной замок входной двери, проник в квартиру соседки и похитил из нее ящик водки.
"Злоумышленник знал, что женщина уехала и дома ночью не ночевала. Когда потерпевшая вернулась и обнаружила кражу, она обратилась в полицию. В этот же день подозреваемый был задержан участковым уполномоченным полиции. Из 20 похищенных бутылок с водкой правоохранители изъяли только три. Остальное спиртное мужчина успел употребить с друзьями", — указывают в правоохранительном ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
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