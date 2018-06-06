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Треть миллиарда рублей: сколько стоит выбрать губернатора в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Максимальная сумма на выборы - 350 млн рублей, но могут потратить и меньше

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Выборы губернатора Алтайского края, которые состоятся 9 сентября 2018 года, будут стоить региональному бюджету до 350 млн рублей. Именно на эту сумму изменят главный финансовый документ края на внеочередной сессии краевого Заксобрания в пятницу, 8 июня. Это порталу Amic.ru подтвердили в АКЗС.

Раздел "Проведение выборов высшего должностного лица субъекта РФ" после правок бюджета будет составлять 350 млн 614 тысяч рублей. Максимум в такую сумму могут обойтись выборы главы региона, которые пройдут на год раньше, чем планировалось. Впрочем, потратить могут и меньше.

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Выборы губернатора в 2014 году обошлись бюджету в 160 млн рублей. Неделю назад, когда только стало известно о проведении выборов в 2018 году, глава Избирательной комиссии Ирина Акимова сообщила, что выборы этого года будут стоить явно дороже, потому что за четыре года значительно изменились цены на товары и услуги, а также уровень оплаты труда членов избирательных комиссий.

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Как видим, общая стоимость выборов выросла почти в два раза.

Напомним, 30 мая Александр Карлин, руководивший регионом с 2005 года, объявил о досрочной отставке с поста губернатора. В этот же день президент Владимир Путин назначил врио главы региона Виктора Томенко. Полномочия Карлина заканчивались в сентябре 2019 года, тогда и должны были пройти очередные выборы. Теперь они пройдут на год раньше.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.06.2018 11:09
- гость -

350 млн - пусть уж лучше Президент назначает Губернатора.

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6.06.2018 11:14
- гость -

Фальсификат нонеча дорог. Не пойду на выборы

0  0
6.06.2018 11:29
гость

вот и настоящая инфляция выяснилась 50% в год.

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