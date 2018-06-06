Выборы губернатора Алтайского края, которые состоятся 9 сентября 2018 года, будут стоить региональному бюджету до 350 млн рублей. Именно на эту сумму изменят главный финансовый документ края на внеочередной сессии краевого Заксобрания в пятницу, 8 июня. Это порталу Amic.ru подтвердили в АКЗС.
Раздел "Проведение выборов высшего должностного лица субъекта РФ" после правок бюджета будет составлять 350 млн 614 тысяч рублей. Максимум в такую сумму могут обойтись выборы главы региона, которые пройдут на год раньше, чем планировалось. Впрочем, потратить могут и меньше.
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Выборы губернатора в 2014 году обошлись бюджету в 160 млн рублей. Неделю назад, когда только стало известно о проведении выборов в 2018 году, глава Избирательной комиссии Ирина Акимова сообщила, что выборы этого года будут стоить явно дороже, потому что за четыре года значительно изменились цены на товары и услуги, а также уровень оплаты труда членов избирательных комиссий.
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Как видим, общая стоимость выборов выросла почти в два раза.
Напомним, 30 мая Александр Карлин, руководивший регионом с 2005 года, объявил о досрочной отставке с поста губернатора. В этот же день президент Владимир Путин назначил врио главы региона Виктора Томенко. Полномочия Карлина заканчивались в сентябре 2019 года, тогда и должны были пройти очередные выборы. Теперь они пройдут на год раньше.
Комментарии
350 млн - пусть уж лучше Президент назначает Губернатора.
Фальсификат нонеча дорог. Не пойду на выборы
вот и настоящая инфляция выяснилась 50% в год.