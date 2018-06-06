В Алтайском крае сотрудники полиции задержали мужчину и женщину, подозреваемых в краже 20 овец и чужого имущества, сообщает ГУ МВД по региону.
"Накануне ночью в селе Первомайское мужчина 1979 года рождения и женщина 1984 года рождения проникли на территорию частного фермерского подворья, где ранее работали, и похитили 20 овец, сепаратор, маслобойку, дробилку для зерна, доильный аппарат и конское седло", — говорится в сообщении ведомства.
Предварительно установлено, что 18 овец злоумышленники обменяли на автомобиль УАЗ, двух овец продали жителю соседнего населенного пункта, а остальное похищенное имущество распродали жителям села Первомайское.
Подозреваемых задержали в одном из населенных пунктов соседнего района.
Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.
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