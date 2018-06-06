Барнаульское брендинговое агентство "Панк Ю" разработало брендинг туристического кластера Кемеровской области. В своей работе специалисты превратили основные недостатки отдыха в данном регионе в достоинства, первым из которых стало отсутствие больших толп туристов и, вследствие этого, нетронутость природы.
"Обычно есть какой-то символ, который становится основой для туристического бренда региона. У Алтая — горы, у Кавказа — минеральные источники, у Камчатки — гейзеры и так далее. Туризм в Кемеровской области ассоциируется с горнолыжным курортом Шерегеш. Но он не подходит на роль универсального символа, поскольку туристический потенциал региона намного шире горнолыжного курорта, работающего на полную мощность лишь один сезон. Символ должен быть рассчитан на максимально широкую целевую аудиторию и представлять самые разные виды отдыха. В условиях отсутствия единого туристического образа мы приняли решение, что региону нужно отличаться от остальных на уровне идеи", — рассказал директор по стратегическому планированию и развитию агентства Денис Белоусов.
По словам представителей агентства, Кузбасс не входит в число мейнстримных туристических регионов, исхоженных и застроенных, поэтому его можно считать "элитарным".
"Для туристов Кемеровская область — неизведанная земля, которую необходимо открыть. Об этом должен говорить и дизайн: Кемеровская область богата уникальными туристическими объектами", — объясняют в "Панк Ю".
Таким образом, основным слоганом стала фраза "Кузбасс открыт для открытий". А в логотипе заключили две буквы "К" и "О". Буква "О" является контейнером для изображения, который фокусирует внимание на одной из достопримечательностей Кузбасса. По мнению дизайнеров, такой подход должен повысить туристическую конкурентоспособность региона и привлечь людей.
Комментарии
о, нет, все туристы с Алтаев уйдут (((
контракт то подписали, денег то им заплатили?
или эти четыре рендера для привлечения внимания?
Открыт для открытий, и этим всё сказано...