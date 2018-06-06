Президент России Владимир Путин в преддверии стартующего 14 июня чемпионата мира по футболу в интервью Медиакорпорации Китая рассказал о целях российских футболистов, пишут "Ведомости".
Путин, говоря о российской сборной, заявил, что рассчитывает на достойную игру. Также он пожелал увидеть на поле футболистов, которые смогут показать интересный и красивый футбол.
"Будет бороться до конца", — добавил президент. Несмотря на то, что, как он отметил, сборная "за последнее время больших результатов не показывала".
Самым главным достижением России как страны-организатора турнира Путин считает его достойное проведение: "Сделать, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире".
Говоря о фаворитах предстоящего турнира, президент выделил Аргентину и Бразилию. Также отметил "блестящую игру" Германии и "красивый футбол" Испании. "Победит сильнейший", — подчеркнул Путин.
Комментарии
свежо предание
Ага, проиграть быстрее и в Монаку