На семинарах оператор рассказал, как повысить доходы, оптимизировать бизнес-процессы и сократить затраты на связь с помощью новых услуг и пакетных предложений оператора.
Компания пригласила на встречу в Барнауле представителей промышленных предприятий, коммерческих организаций из сферы энергетики, страхования, гостиничного бизнеса, банковской деятельности. В Рубцовске "Ростелеком" собрал в неформальной обстановке клиентов малого и среднего бизнеса. Оператор представил на бизнес-семинарах облачные услуги "Видеонаблюдение", "Виртуальную АТС", "Управляемый Wi-Fi", новые сервисы мобильной связи.
"Виртуальную АТС" "Ростелекома" на 1 мая 2018 года установили в офисах 472 алтайские компании. Только в мае услугу заказали 82 предприятия среднего и малого бизнеса.
"Облачный сервис интересен бизнесу как инструмент сокращения затрат и роста клиентской базы. С 2018 года мы увеличили линейку тарифных планов с трех до шести и включили в новые тарифы пакеты минут. Если клиент подключает услугу вместе с интернетом в пакетном предложении "Быть в плюсе", то платит за нее рубль в месяц и получит ежемесячно до тысячи бесплатных минут на исходящие разговоры. Напомню, что звонки с "Виртуальной АТС" на нашу мобильную сеть на территории России бесплатные", – сообщила заместитель директора по корпоративному сегменту Алтайского филиала "Ростелекома" Светлана Седова.
Услугу "Видеонаблюдение" с момента запуска подключили 120 алтайских организаций. Заказчик с помощью сервиса может вести удаленный видеоконтроль в мобильном приложении или на сайте. Архивы видеозаписей и событий хранятся в облаке "Ростелекома". Конкурентность облачного сервиса, кроме разнообразия тарифных предложений, повышает и рассрочка на оборудование до 24 месяцев.
Интерес участников клиентского мероприятия вызвал сервис "СМС-реклама" мобильной связи "Ростелекома", запущенный компанией в начале 2018 года. СМС-рассылки помогают оперативно взаимодействовать с базой клиентов, стимулировать дополнительные покупки, контролировать отправку, доставку и прочтение информации. Сим-карта для организации смс-рассылки будет стоить дешевле при заказе сервиса в пакете с интернетом.
"Мы организуем такие встречи, чтобы поделиться с бизнесменами и предпринимателями знаниями. Рассказываем, как с помощью облачных услуг можно повысить доходы, сократить затраты, улучшить обслуживание и сэкономить на услугах связи. К примеру, в пакетное предложение "Быть в плюсе" вместе с интернетом входят пять услуг на выбор – "Интерактивное ТВ", "Виртуальная АТС", "Управляемый Wi-Fi", "Видеонаблюдение" и сервис "СМС-реклама". Использование интернета и цифровых услуг в одном пакете позволит объединить платежные документы в единый счет и сэкономить на связи до 70 процентов", – отметила Светлана Седова.
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