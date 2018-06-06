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Житель Бийска, укравший из магазина четыре пачки кофе и не заплативший штраф за мелкое хищение, попал под уголовную ответственность, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
"На 34-летнего жителя г. Бийска, похитившего в магазине четыре пачки кофе общей стоимостью более шестисот рублей, судом был наложен штраф в размере три тысячи рублей. Однако правонарушитель проигнорировал постановление суда и не оплатил штраф в установленный срок, чем дважды нарушил закон", — отмечают в ведомстве.
Это и стало основанием для привлечения мужчины уже к уголовной ответственности по статье "кража".
Теперь бийчанину грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.
Комментарии
Так он и кофе крал ,что денег нет.А ему еще в 5 раз больше штраф выписали.А теперь 80 тыщ давай говорят)Лютый счетчик куда 90е попали.
По-твоему кофе - очень жизненно необходимый продукт? И ещё 4 пачки про запас. За хлеб бы ничего не сделали. Конечно, не надо за кражу ничего не делать, пусть любой приходит и берёт что хочет.
6.06.2018 11:40
- гость -
Давать условно на первый раз.На второй срок.Чего они в угол его штрафами загоняют?