Глава "Единой России" в Алтайском крае Александр Романенко прокомментировал вступление в ряды сторонников партии бывшего главы региональной ЛДПР, а ныне заместителя председателя правительства региона Андрея Щукина. Первым о приходе Щукина в ЕР накануне написал портал Amic.ru.
Александр Романенко подтвердил, что Андрей Щукин во вторник, 5 июня, написал заявление о вступлении в ряды сторонников партии "Единая Россия". Вступление в партию возможно через полгода.
"Могу предположить, что для Андрея Евгеньевича решение было непростым. Но я абсолютно уверен, что это верное решение. Для нас подобный случай не является прецедентом. Партия "Единая Россия" совершенно открытая структура. Мы заинтересованы в том, чтобы наш актив прирастал теми людьми, которые работают во благо региона, имеют авторитет и опыт в своей сфере", — цитирует лидера алтайских единороссов пресс-служба партии.
Романенко добавил, что Андрей Щукин имеет "большой политический стаж и является одним из ярких деятелей алтайской политики".
Чтобы стать единороссом, Андрей Щукин в конце минувшей недели написал заявление о выходе из ЛДПР. Алтайских либерал-демократов он возглавлял с 2009 по 2015 год. Избирался от ЛДПР депутатом краевого парламента. Однако на выборах 2016 года в АКЗС не прошел. В конце 2016 года тогда еще губернатор Александр Карлин пригласил его в только что сформированное краевое правительство на пост вице-премьера. Андрей Щукин курирует культуру и спорт. Отметим, что Щукин в свое время был, пожалуй, самым ярким и даже эпатажным и депутатом, и либерал-демократом.
Щукин не первый партийный переходец. В последние пару лет "Единая Россия" пополнилась несколькими представителями партии "Справедливая Россия". Не члены партии, но избранные от "СР" депутатами АКЗС Павел Шумихин и Алексей Найден примкнули к единороссам. Еще раньше — Дмитрий Аганов, бывший депутатом Барнаульской гордумы от "Справедливой России".
Комментарии
политические простигосподи
2
6.06.2018 11:27
- гость -
ну зачем Вы так, поминаете в суе... есть более точное определение - "женщины с низкой социальной ответственностью". вот они самые и есть
из филиала в головное
кто единожды предал, тот еще предаст..
Виктор Петрович! Меняйте полностью кабинет, будет проще работать. Они все зажравшиеся и зависимые!!!