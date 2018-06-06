Президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что страна и российский народ всегда будут отстаивать суверенитет, сообщает РИА Новости.
"Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет. И конечно, российский народ всегда выберет первое", — сказал Путин.
Он также заявил, что санкции не заставят Москву отказаться от защиты своих интересов. При этом выразил надежду на то, что "здравый смысл восторжествует, все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься". Также президент надеется, что отношения со всеми партнерами, включая США, нормализуются.
Ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин заявил, что если России ставят ультиматум — выбрать суверенитет или согласиться на некие ограничения, она всегда выберет первое.
Комментарии
А за суверенитет путинской кодлы, за их независимость от международного права, надо очень дорого платить, дарагие расеяне.
Путин: "Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет"
Складывать сотни миллиардов в пиндосов и разглагольствовать о некоем "суверенитете ко-ко-ко" такое себе занятие.
Другими словами - "Либо мы её грабим, либо никто".
Это как некая "суверенная пчела" в мировом улье...(подсказка: она сдохнет, она не сможет существовать вне семьи)
Кстати, Вова - классическая пчела-трутовка - криво садит и получаются трутни-олигархи, которые только жрут.
есть Путин-есть Россия, нет Путина-нет России В.Володин
6.06.2018 13:42
гость
Есть Путин - ест Россию, нет Путина - некому есть Россию!))
(с) Я.
С таким правительством скорее не будет. Торгашей на место поставить не могут рукожопые.
Многие не понимают что речь идет об идеологическом суверенитете, т.е. снятии запрета на госидеологию ст.13 п.2, выработка своей идеологии, соответствующей Русской цивилизации, что приведет к созданию новой патриотической кадровой базы управленцев.
P.S. для справки: несколько "путинских" олигархов деоффшоризированы госдепом США еще с 2014г, и они не покупают Челси, а напр. строят мосты в России, из российских материалов.
6.06.2018 13:58
М
Ваня, ты уже совсем поехал на своей "фёдоровщине" )) Держатель Челси с израильским гражданством - кошелёк Вовы))
..стыдно не знать.
6.06.2018 13:58
М
выработка своей идеологии, соответствующей Русской цивилизации
уж не фашизмом ли здесь пахнуло?
Стругацкий: “Националист же всегда мыслит категориями «свои-чужие», «наши-не наши», «воры-фраера», он целые народы с легкостью необыкновенной записывает в негодяи, или в дураки, или в бандиты. Это важнейший признак фашистской идеологии – деление людей на «наших и не наших».”