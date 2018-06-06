В любом историческом промежутке времени, в любой стране мало иметь гениальную идею. Во все времена ее надо уметь грамотно оформить и продать, а еще ее необходимо рассчитать на реальную целевую аудиторию. Сегодня Россия делает ставку на молодых. Именно от них ждут свежих и ярких идей. И государство готово помогать их воплощать. Фонд Сколково уже второй год реализует в разных городах страны проект для молодежи — школа Открытого университета "Навигатор инноватора". На несколько дней алтайский филиал Российской Академии народного хозяйства и госслужбы в Барнауле стал площадкой для работы школы — во вторник, 5 июня, стартовал четырехдневный курс для молодых инноваторов.

Как сделать из идеи реальный проект, как ориентировать свою задумку на аудиторию, как найти инвесторов — об этом и не только расскажут алтайским студентам, аспирантам, молодым ученым, планирующим развивать научно-инновационные проекты, начинающим предпринимателям. Почти в режиме нон-стоп с ними работают федеральные и местные эксперты, действующие предприниматели, представители крупных корпораций и федеральных институтов развития.

Образовательный проект "Навигатор инноватора" — это ведь тоже стартап. Его руководитель Наталья Герасимова рассказала, что появился он в начале 2017 года в Москве при участии сколковского фонда "Содействие инновациям". Затем школа "поехала" по городам страны: Владивосток, Челябинск, Новосибирск, Екатеринбург, Калининград, Тюмень и вот теперь Барнаул. За полтора года через школу прошло более 1000 участников.

"Участие в проекте было конкурсным. Заявки подали 200 молодых ребят, фонд отобрал 100. Многие из них уже имеют проекты на разных стадиях развития по трем направлениям: информационные, биомедицинские и энергоэффективные технологии. Надеемся, что пусть не сейчас, не сразу, но через несколько лет они создадут бизнес, который будет приносить пользу экономике. Талантливые ребята — главный интеллектуальный ресурс страны", — прокомментировала Наталья Герасимова.

В столице Алтайского края школа работает при поддержке регионального Министерства экономического развития. Временно исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития Анатолий Нагорнов в своем обращении к молодым людям отметил, что по данным 2016 года в Алтайском крае 12,4% инновационно активных предприятий. Указом президента РФ от 7 мая 2018 года поставлена задача довести этот показатель до 50% от их общего числа, а потому власти региона заинтересованы в развитии проектов талантливой молодежи. Тем более в регионе есть площадки для реализации потенциала — это наукоград Бийск, Заринск и Новоалтайск, получившие в минувшем году статус территорий опережающего развития.

"У меня тоже есть опыт участия в подобных проектах. Ощущение такое, что двигаешься по спирали развития: приходишь на подобную образовательную площадку одним человеком, уходишь другим", — подчеркнул он.

Школа — это первая ступенька на пути к сотрудничеству с фондом Сколково. Напомним, резиденты фонда могут претендовать на гранты и пользоваться другими возможностями главной инновационно-образовательной площадки страны. Но даже те из участников, кто не дойдет до Сколково, получат огромный опыт публичного выступления перед экспертами в этой сфере, представления проектов перед аудиторией. И, самое главное, поймут, как найти своего клиента, как создать продукт или услугу, которые будут востребованы здесь и сейчас.

Этому участников научит известный эксперт в области человекоориентированной разработки и инноваций Ксения Никонова.

"Важно понимать существующие на рынке тренды. Например, сейчас актуальна "серебряная экономика". Население стареет, возраст 65+ перестают воспринимать как обузу для экономики. Это большой сегмент потребителей, которые, в отличие от предыдущего поколения, имеют более серьезную финансовую подушку безопасности. Они активные, не хотят уходить на пенсию, хотят участвовать в жизни страны, учиться, заниматься спортом, путешествовать. Скоро этот покупательский сегмент рынка составит 30% и выше", — рассказала эксперт.

Один из участников школы в Барнауле, Вячеслав Криковцов, разработал и реализует проект для противоположной возрастной аудитории. Он и его некоммерческая организация "Систематика" занимаются пропагандой интернет-безопасности в детской и подростковой среде. На площадку "Навигатор инноватора" он пришел с проектом по сегментации проблемной аудитории в социальных сетях. К проблемной аудитории он относит детей и подростков, которые не знают правил безопасности общения в интернете, а также тех подростков до 14 лет, которые регистрируются под скрытыми аккаунтами.

"А дети действительно не знают, как использовать безопасные пароли, что анонимные аккаунты на самом деле не анонимные, что в будущем их посты, фотографии и комментарии могут повредить их работе, репутации, даже если они их удалят", — пояснил Вячеслав Криковцов.

Ему и другим участникам школы предстоит за несколько дней пройти краткий курс погружения в реальность. Благо, есть хорошие инструкторы и место, куда можно вынырнуть. Алтайскому краю нужны молодые и активные.