Завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Барнаула, обвиняемого в убийстве своего наемного работника, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
"В конце декабря 2017 года обвиняемый, находясь в своей автомастерской, на почве личных неприязненных отношений нанес работавшему у него мужчине не менее 15 ударов металлической монтажной лопаткой по голове и телу. От полученных телесных повреждений 49-летний потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении ведомства.
Также установлено, что ранее между мужчинами уже происходил конфликт, когда потерпевший не пожелал покидать помещение автомастерской.
По данным следствия, обвиняемый, чтобы скрыть следы преступления, загрузил тело рабочего в багажник автомобиля и вывез в лесной массив за мост через реку Обь. Тело мужчины было обнаружено спустя два месяца жителем Барнаула, выгуливавшим собак.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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