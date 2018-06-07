Предприятия торговли Алтайского края не хотят работать в системе "Меркурий", так как она предусматривает полную прозрачность доставки и качества реализуемой продукции животного происхождения и исключает контрафакт. Такого мнения придерживается врио начальника управления ветеринарии Алтайского края Владимир Ведяпин.

По его словам, зарегистрироваться в системе и получить доступ для работы в ней не составляет никаких сложностей. Нужно только отправить заявку в Управление ветеринарии Алтайского края либо в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Образец заявки имеется на сайте этих ведомств. В течение пяти рабочих дней организация получает доступ в "Меркурий" и ряд полномочий, которые позволят организации самостоятельно оформлять и гасить ряд документов. Все это бесплатно. И тем не менее около 20% предприятий торговли и общепита до сих пор не зарегистрированы в системе.

Полная прозрачность и "нет" контрафакту

"На данный момент практически все производители мяса, молока и рыбы в Алтайском крае имеют доступ в систему. А также детские сады, школы, поликлиники. Стоит вопрос только с организациями торговли и общепита — их зарегистрировано чуть более 80%. Все всё знают, но не торопятся решать этот вопрос. Причем процедура очень проста: заполнить заявление у нас на сайте, и в течение 5 дней вам предоставят доступ в систему с определенными полномочиями и вы там сможете работать. Ничего покупать не нужно. Самое главное — иметь доступ в интернет. Неважно — через компьютер или какое-то мобильное устройство. Вам надо у предпринимателей спросить, почему они не хотят переходить на эту систему. Я думаю, что один из моментов – это полная прослеживаемость движения продукта", — сказал Владимир Ведяпин.

Заместитель руководителя управления Россельхознадзора Виктор Некрасов подчеркнул, что электронная сертификация позволит решить ряд проблем по вопросам продовольственной безопасности, которые сегодня существуют в стране.

"В процесс электронной сертификации будут вовлечены практически все предприниматели и граждане, которые занимаются сельским хозяйством. Это переработчики, торговля, общепит. Главная задача — обеспечить контроль безопасности продукции. И именно полная электронная сертификация позволяет проследить путь продукции, грубо говоря, от поля до прилавка. Например, сегодня мы пока конкретно не можем сказать, откуда к нам поступил тот или иной продукт. При электронной сертификации мы по номеру ветеринарного свидетельства можем получить полную информацию о данном продукте, где и когда он был произведен. Но самое главное то, что "Меркурий" позволит отследить эпизоотическое благополучие территории, получить достоверную информацию о животных, где они выращивались, были ли привиты и как лечились", — отметил Некрасов.

"Эта система позволит нам обеспечить более оперативные мероприятия по недопущению и распространению особо опасных заболеваний животных. Возьмем условно свинокомплекс на какой-нибудь территории России, где вдруг произошла вспышка африканской чумы. Раньше, чтобы узнать, куда ушла продукция с этого комплекса, надо было поднять кучу документов, это занимало большое количество времени. С введением электронной сертификации в течение суток мы можем отследить, куда ушла продукция", — добавил Ведяпин.

Специалисты отмечают, что система "Меркурий" устроена так, что без ввода полной информации о сырье не будет сформирован ветеринарный сопроводительный документ для груза.

Важно и то, что в системе будет обозначена каждая партия, ее вес, то есть контролирующие органы будут знать, сколько продуктов пришло на предприятие, сколько переработано, сколько осталось. То есть контрафакт также будет исключен.

"Мы ожидаем, что эта система позволит максимально решить вопрос с фальсификатом. Например, с завода выходит фура с сырным продуктом, а в магазине реализуется как сыр. Мы сейчас не можем отследить, какой перекупщик этого продукта "изменил" документ — пятый или десятый. "Меркурий" позволит проследить лицо, которое допустило фальсификат, и оно будет нести ответственность", — сказал Ведяпин.

Отказ от "бумажки"

Полный переход на систему "Меркурий" в России будет совершен уже с 1 июля 2018 года. После этого вся продукция животного происхождения будет оформляться только в электронном виде. А это означает, что те организации, которые не войдут в "Меркурий", уже с 1 июля не смогут работать, отмечает Ведяпин.

Бумажный носитель будет использоваться только в особых случаях: экстренных, аварийных либо чрезвычайных ситуациях. Также документы на бумажном носителе продолжат оформлять в тех населенных пунктах края, где нет интернета. Список таких территорий будет составлен и утвержден в ближайшее время.

В целом специалисты не ожидают каких-то проблем при внедрении "Меркурия": "С начала года мы уже выдали порядка 15 млн документов. Из них 14 млн — в электронном виде. Это 93%. Это показывает, что уже ведется плавный и постепенный переход, никаких резких изменений не будет", — сообщил врио начальника управления ветеринарии Алтайского края Владимир Ведяпин.

Как "Меркурий" повлияет на ЛПХ

Почти никак, уверяет Ведяпин. Для представителей личного подсобного хозяйства изменится лишь то, что документы, которые ранее оформляли у ветеринаров, теперь будут в электронном виде.

"Дело в том, что на грузы, которые приходят с ЛПХ, право оформлять документы имеет только государственная ветеринарная служба. Соответственно, предоставление доступа представителям ЛПХ в "Меркурий" не требуется. Все равно человек, который перевозит животное или продукцию животного происхождения, будет зарегистрирован в системе при оформлении всех необходимых документов. А мы будем видеть, когда на территорию какого-то региона прибывает такой-то груз", — отмечает Ведяпин.

Где учат работать в "Меркурии"

Виктор Некрасов подчеркнул, что проводится колоссальная работа по внедрению "Меркурия". Специалисты проводят множество консультаций, в районах региона ведутся разъяснения. На сайтах ветуправления и Россельхознадзора размещена полная информация о системе "Меркурий".

Алтайский край — единственный в Сибири, где хозяйствующих субъектов обучают работе в "Меркурии". Обучение ведется на базе института повышения квалификации специалистов агропромышленного комплекса. Двухдневные курсы прошли более 500 человек. Кстати, разработчики курсов всю информацию также выложили на сайтах ветуправления и Россельхознадзора. Разобраться в ней обычному человеку нетрудно, уверяют специалисты. Кроме того, на сайте Россельхознадзора размещен список дежурных консультантов, к которым можно обратиться по вопросам регистрации и работы в системе ФГИС "Меркурий".

Справка: в настоящий момент в системе "Меркурий" зарегистрировано более 47 тысяч хозяйствующих субъектов Алтайского края. Это и физические, и юридические лица. Право доступа (чтобы иметь полномочия для самостоятельного оформления ряда документов) получили шесть тысяч субъектов. Еще 1,5 тысячи "думают". Среди тех, кто тянет с переходом на систему "Меркурий", большинство – предприятия торговли и общепита.