Фото: stihi.ru
Полиция задержала в Горно-Алтайске парочку подростков, которые совершили кражу из табачного киоска и пытались угнать машину.
Как сообщили в республиканском МВД, молодой человек и девушка встретились вечером, чтобы прогуляться по городу.
"В ходе общения 17-летняя горожанка уговорила парня совершить кражу из табачного магазина. Дождавшись ночи, девушка разбила кирпичом витрину киоска. После этого юноша проник внутрь помещения, откуда похитил более 100 пачек сигарет, зажигалки и жевательную резинку. Похищенную продукцию молодые люди сложили в рюкзаки и с места преступления скрылись, но на одной из улиц Горно-Алтайска в три часа ночи были задержаны полицейскими", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Молодых людей доставили в ОВД, где они признались в совершении преступления.
Также полицейские выяснили, что подростки причастны к попытке угона автомобиля. Так, молодые люди отжали фотокарточку передней двери припаркованного у киоска ВАЗ-2101 и хотели завести двигатель, замкнув провода, однако из этой затеи ничего не вышло.
В итоге подростки покинули место преступления, прихватив с собой лежавшую в машине спортивную куртку.
Комментарии
преступление века
6.06.2018 12:26
- гость -
преступление века.
Не иронизируй, еще несколько таких попыток и уже могут "завалить" кого нибудь, с ограблением не на "две копейки".