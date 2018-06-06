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"Это не паника": Виктор Томенко объяснил, зачем на Алтае вводят режим ЧС

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Врио главы региона распорядился принять меры из-за сложностей с посевной кампанией

Фото: Amic.ru

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко в среду, 6 июня, дал поручение правительству подготовить распоряжение о введении режима ЧС в регионе из-за сложностей с посевной кампанией. Такое распоряжение он дал врио первого заместителя председателя правительства Александру Лукьянову в ходе рабочей поездки на сельхозпредприятие "Комсомольское" Павловского района. В первую очередь на данное решение повлияло экономическое обоснование проблемы, поскольку режим ЧС впоследствии позволяет крестьянам рассчитывать на различного рода компенсации.

По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края, на утро 6 июня яровой сев произведен на площади 3, 220 млн га (71% от запланированной площади), в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 2, 163 млн га, то есть 65%. Отставание от прошлогодней площади ярового сева составляет более 1 миллиона гектаров. Количество осадков только в мае превысило трехмесячную норму. Впрочем, власти уверяют, что для паники повода нет.

По словам крестьян, посевную кампанию они завершат в ближайшую неделю при условии хорошей погоды. При этом непонятно, какое предстоит лето. Если осень будет теплой, то это позволит минимизировать потери. 

Виктор Томенко, выслушав доклад своих заместителей по аграрному сектору, заявил, что есть все предпосылки для введения режима ЧС в Алтайском крае. Соответствующий документ уже готов и будет подписан до конца 6 июня.

По его словам, режим ЧС позволит избежать штрафных санкций со стороны Минсельхоза, так как регион может не выполнить индикативных показателей по АПК. Кроме того, не будет нужды отдавать банкам кредиты в случае проблем. Виктор Томенко призывает крестьян продолжать посевную и не паниковать из-за сложившейся ситуации.

"В регионе возникла необходимость ввести режим ЧС для того, чтобы поддержать сельхозпроизводителей. За то время, что я нахожусь в Алтайском крае, проводилось обсуждение данного вопроса, выслушивались аргументы за и против. "За" явно перевешивают. Но надо подчеркнуть, это никакая не паника, никакой не страх, а абсолютно осознанное решение", — сказал Виктор Томенко, добавив, что у Алтайского края в последние годы сложились отличные отношения с Минсельхозом, поэтому обращаться за дополнительной государственной поддержкой в правительстве края пока не планируют, так как для этого нет экономических обоснований.

В целом посевная площадь в Алтайском крае планировалась на уровне 2017 года — 5,4 млн га, в том числе площадь ярового сева — 4,6 млн га.

В настоящее время сельхозпредприятия в полной мере обеспечены материально-техническими ресурсами, в том числе семенами, горюче-смазочными материалами. Объемы приобретения минеральных удобрений сохранились на уровне прошлогодних. Виктор Томенко также добавил, что режим ЧС позволит крестьянам оптимистичнее смотреть в будущее. Правительство региона и в дальнейшем будет держать ситуацию в своих руках и не устранится от проблемы.

Ранее из-за плохой погоды режим ЧС был введен в соседних Новосибирской и Томской областях.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

6.06.2018 12:33
- гость -

Не паника? Из за плохой погоды?
А по какой причине предшественник дриснул?

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6.06.2018 12:36
- гость -

Вот это и есть реальные действия и реальная помощь крестьянам. Конечно, для чиновников это совершенно другой уровень ответственности, придется попахать! Режим ЧС - это вам не ржачная "методическая помощь фермерам"! Попали, короче, чиновники! Взял их новый батька в оборот прямо с порога!

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