Фото: vk.com/barneos22
ДТП с участием нескольких автомобилей, включая самосвал, произошло под мостом на пересечении проспекта Строителей и Павловского тракта в Барнауле 6 июня.
Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22, участниками аварии стали четыре транспортных средства.
"Самосвал не смог остановиться и собрал три авто", — отмечает автор заметки.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что в данный момент информация об этом ДТП в ведомство не поступала.
В настоящее время на этом участке образовался серьезный транспортный затор.
Комментарии
богатый дядька на самосвале
место там проклятое для грузовиков... что ни серьезный головняк с ДТП, то грузовик виноват
Уважаемая редакция! Да не мост ЭТО, а путепровод. Мост - сооружение через водотоки.