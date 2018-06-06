Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение акцизов на бензин не уменьшит его стоимость, сообщает "Интерфакс".
Однако эта мера замедлит рост цен на топливо. "Мы исходим из того, что цены на бензин будут расти не такими высокими темпами, как в предыдущие месяцы", — отметила Набиуллина.
По ее расчетам, решение уменьшить акцизы на топливо должно привести к падению стоимости бензина на 4-5%: "Однако этого не произойдет, так как в розничной торговле сейчас достаточно низкая маржа".
В связи с этим снижение акцизов приведет только к восстановлению маржи у продавцов нефтепродуктов, добавила она.
Ранее представители "Роснефти" заявили о росте цен на бензин в 1,5 раза. Нефтяные компании планируют компенсировать свои убытки от повышения налога на добычу полезных ископаемых и отмену экспортных пошлин.
Также ранее сообщалось, что правительство договорилось с нефтяными компаниями "заморозить" цены на бензин и дизельное топливо. Цены должны быть зафиксированы по состоянию на 30 мая.
Комментарии
Есть сказочная страна - "Скотоуб л юдия" там тоже необъяснимые вещи происходят.
Слов нет. Молодцы!!!!
Грабьте дальше, видно мало выросли ваши доходы хапуги, всего в 2-5 раз, компенсировать надо больше за счет нищающего народа.
Грабьте дальше, видно мало выросли ваши доходы хапуги, всего в 2-5 раз, компенсировать надо больше за счет нищающего народа.
76% этот грабеж вполне устраивает, лишь бы не было войны...
почему бы не поднять цену для внешних потребителей?
6.06.2018 12:54
- гость -
врятли устраивает. общемировая тенденция.
старшее поколение , а судя по всему их среди избирателей большинство, действительно очень консервативны.
Нефтяные компании планируют компенсировать свои убытки от повышения налога на добычу полезных ископаемых и отмену экспортных пошлин.
А зачем отменили экспортные пошлины?
не о народе думали, а о том как побольше продать за бугор и получить валюты, чтобы вывести ее для жизни там....
6.06.2018 13:00
я
почему бы не поднять цену для внешних потребителей?
Так вроде Газпрём во главе с герром Мюллером пытался исполнить подобное и пихать избраннонациональное достояние, но белые люди живущие по законам рынка, провели по губам уроженцу Ленинграда 1962г.р.
и при чем здесь Путин?
Опять трут!
Доблестное население избравшее президента должно понимать, что жизненный уровень при этих будет неуклонно понижаться!
6.06.2018 13:23
- гость -
Доблестное население избравшее президента должно понимать, что жизненный уровень при этих будет неуклонно понижаться!
при любом президенте, при текущем медленнее , вот народ и выбрал, боится жить в эпоху перемен, хлебнул уже с переменами то
"и при чем здесь Путин?"
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Пока вы это не поймёте, вас и дальше будут держать за баранов, которых, как сказал поэт, "должно резать или стричь".
6.06.2018 13:25
- гость -
хлебнул уже с переменами то
Потому что необучаемый.
Когда изойдёт последний коммуняка - наступит светлое будущее.
Потому что необучаемый.
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Ну так поучи народишко как надо жить, а то он совсем без тебя пропадает, о всемогущий гуру
Сейчас ГИА сдам и начну учить.
6.06.2018 13:37
- гость -
Так еще училка не выросла...
"Ранее представители "Роснефти" заявили о росте цен на бензин в 1,5 раза" правильнее приводить фразу надо - до 2024 года, по 5% пунктов в год.
Без комментариев, т. к. постоянно переставляю буквы (срабатывает подсознание) ее фамилии.