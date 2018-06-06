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Новости

Набиуллина заявила, что цены на бензин продолжат расти

, ИА "Амител"
Ранее представители "Роснефти" заявили о росте цен на бензин в 1,5 раза

Фото: kp.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение акцизов на бензин не уменьшит его стоимость, сообщает "Интерфакс".

Однако эта мера замедлит рост цен на топливо. "Мы исходим из того, что цены на бензин будут расти не такими высокими темпами, как в предыдущие месяцы", — отметила Набиуллина.

По ее расчетам, решение уменьшить акцизы на топливо должно привести к падению стоимости бензина на 4-5%: "Однако этого не произойдет, так как в розничной торговле сейчас достаточно низкая маржа".

В связи с этим снижение акцизов приведет только к восстановлению маржи у продавцов нефтепродуктов, добавила она.

Ранее представители "Роснефти" заявили о росте цен на бензин в 1,5 раза. Нефтяные компании планируют компенсировать свои убытки от повышения налога на добычу полезных ископаемых и отмену экспортных пошлин.

Также ранее сообщалось, что правительство договорилось с нефтяными компаниями "заморозить" цены на бензин и дизельное топливо. Цены должны быть зафиксированы по состоянию на 30 мая.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.06.2018 12:37
- гость -

Есть сказочная страна - "Скотоуб л юдия" там тоже необъяснимые вещи происходят.

0  0
6.06.2018 12:47
- гость -

Слов нет. Молодцы!!!!
Грабьте дальше, видно мало выросли ваши доходы хапуги, всего в 2-5 раз, компенсировать надо больше за счет нищающего народа.

0  0
6.06.2018 12:54
- гость -

Грабьте дальше, видно мало выросли ваши доходы хапуги, всего в 2-5 раз, компенсировать надо больше за счет нищающего народа.

76% этот грабеж вполне устраивает, лишь бы не было войны...

0  0
6.06.2018 13:00
я

почему бы не поднять цену для внешних потребителей?

0  0
6.06.2018 13:01
- гость -

6.06.2018 12:54
- гость -
врятли устраивает. общемировая тенденция.
старшее поколение , а судя по всему их среди избирателей большинство, действительно очень консервативны.

0  0
6.06.2018 13:02
- гость -

Нефтяные компании планируют компенсировать свои убытки от повышения налога на добычу полезных ископаемых и отмену экспортных пошлин.

А зачем отменили экспортные пошлины?
не о народе думали, а о том как побольше продать за бугор и получить валюты, чтобы вывести ее для жизни там....

0  0
6.06.2018 13:16
- гость -

6.06.2018 13:00
я
почему бы не поднять цену для внешних потребителей?

Так вроде Газпрём во главе с герром Мюллером пытался исполнить подобное и пихать избраннонациональное достояние, но белые люди живущие по законам рынка, провели по губам уроженцу Ленинграда 1962г.р.

0  0
6.06.2018 13:18
-гость-

и при чем здесь Путин?

0  0
6.06.2018 13:23
- гость -

Опять трут!
Доблестное население избравшее президента должно понимать, что жизненный уровень при этих будет неуклонно понижаться!

0  0
6.06.2018 13:25
- гость -

6.06.2018 13:23
- гость -
Доблестное население избравшее президента должно понимать, что жизненный уровень при этих будет неуклонно понижаться!

при любом президенте, при текущем медленнее , вот народ и выбрал, боится жить в эпоху перемен, хлебнул уже с переменами то

0  0
6.06.2018 13:27
Массаж мозга

"и при чем здесь Путин?"
----
Пока вы это не поймёте, вас и дальше будут держать за баранов, которых, как сказал поэт, "должно резать или стричь".

0  0
6.06.2018 13:27
- гость -

6.06.2018 13:25
- гость -

хлебнул уже с переменами то

Потому что необучаемый.

0  0
6.06.2018 13:28
- гость -

Когда изойдёт последний коммуняка - наступит светлое будущее.

0  0
6.06.2018 13:32
- гость -

Потому что необучаемый.
----------------------
Ну так поучи народишко как надо жить, а то он совсем без тебя пропадает, о всемогущий гуру

0  0
6.06.2018 13:37
- гость -

Сейчас ГИА сдам и начну учить.

0  0
6.06.2018 13:50
- гость -

6.06.2018 13:37
- гость -

Так еще училка не выросла...

0  0
6.06.2018 14:05
2

"Ранее представители "Роснефти" заявили о росте цен на бензин в 1,5 раза" правильнее приводить фразу надо - до 2024 года, по 5% пунктов в год.

0  0
6.06.2018 14:15
Гость

Без комментариев, т. к. постоянно переставляю буквы (срабатывает подсознание) ее фамилии.

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