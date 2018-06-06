Ефремов объяснил, почему назвал российский народ "гнидой"

Актер Михаил Ефремов в интервью журналисту Юрию Дудю пояснил, почему назвал российский народ "гнидой".
Ефремова попросили объяснить фразу "Наш народ не ребенок, а мерзкая подростковая гнида". Актер ответил, что имел в виду такие качества, как "завистливость, крикливость, истеризм", которые были присущи россиянам всегда, но особенно ярко проявились в 2014 году после присоединения Крыма.
Сейчас, по словам актера, показателем неискренности в России является патриотическая риторика.
Впрочем, Ефремов признал, что сам тоже является носителем порицаемых им "народных" качеств. Но, как он отметил, ему, в отличие от многих других, жить проще в силу наличия возможности творческого осмысления происходящего вокруг.
Также он пожаловался на доверчивость россиян: "На моем веку уже раз пять просто разводили так. Беря государство, беря тот же "МММ".
Комментарии
Хороший актёр, хоть и хроник))
Г...он он.
Умный просится, дурак никогда.
Интересно. когда-нибудь у нас сформируется гражданское общество, способное устроить таким вот гнидам бойкот, делающий невозможным работу и само существование в оплёвываемой стране? Чтобы у них даже мысли не возникало пиариться на оскорблениях Родины и народа. Это же относится и к существу по фамилии Дудь, ну полный дудь.
Также он пожаловался на доверчивость россиян: "На моем веку уже раз пять просто разводили так. Беря государство, беря тот же "МММ".
Тонко подмечено. ну а что вы хотели после 1917 года..
6.06.2018 14:56
- гость -
Интересно. когда-нибудь у нас сформируется гражданское общество, способное устроить таким вот гнидам бойкот, делающий невозможным работу и само существование в оплёвываемой стране? Чтобы у них даже мысли не возникало пиариться на оскорблениях Родины и народа. Это же относится и к существу по фамилии Дудь, ну полный дудь.
Такое общество уже сформировалось. В таком обществе ряженые казаки хлещут нагайками молодёжь, а на несанкционированном митинге у посольства Мьянмы спокойно стоят и наблюдают за россиянами у которых торчат пистолеты из под "олимпиек" . Ефремов не соврал. А тебе нацистскому подсосу, который унижает человека за украинскую фамилию - пожелаю гореть в аду.
МММ не приподал урок на халяву падки вот и влетаем.