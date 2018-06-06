Бывшего первого замглавы Спецстроя Александра Загорулько, которого Минобороны обвиняет в хищениях на сумму 543 млн рублей, минувшей зимой похитили бандиты и несколько дней пытали в загородном доме, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Сам Загорулько, как рассказывает телеканал, не обращался в полицию после похищения, пыток и вымогательства. Известно, что в последнее время он проходит курс лечения в ведомственной поликлинике.
Отмечается, что бандиты пытались силой заставить генерала передать им 100 млн рублей, применяя утюг, паяльник и электрошокер. Через некоторое время он рассказал захватчикам, что сумка с деньгами закопана на участке его загородного дома, и злоумышленники завладели ею.
Полицейские позже задержали группу бандитов, но за другое преступление, однако в ходе допроса злоумышленники рассказали и про похищенные у Загорулько деньги. К моменту задержания группа уже потратила значительную часть этих средств.
Напомним, 25 мая бывшего замглавы Спецстроя России Александра Мордовца арестовали на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями по делу о хищениях при строительстве Восточного.
Аресты руководителей Спецстроя проводились в 2014-2016 годах по обвинению в хищениях при строительстве космодрома Восточный, а также других объектов. В рамках этого дела приговоры были вынесены предпринимателю Кадыру Караханову и экс-замглавы Спецстроя Александру Бурякову, занимавшим руководящие должности в компаниях "Монолитспецстрой" и "Промспецстрой Групп". Они заключали контракты по завышенной стоимости и нанесли тем самым ущерб бюджету в 1 млрд рублей.
Комментарии
Всех бы воров украли инопланетяне.
А почему его лечили в ведомственной клинике? К ведомству воров она относится? Почему не в тюремной больничке?
Сам Загорулько, как рассказывает телеканал, не обращался в полицию после похищения, пыток и вымогательства. Известно, что в последнее время он проходит курс лечения в ведомственной поликлинике.