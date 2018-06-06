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Водитель Toyota Mark II нарушил правила и устроил массовое ДТП в Барнауле

, ИА "Амител"
В результате инцидента пострадал один человек

Фото: vk.com/incident_brn

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло 6 июня на проспекте Космонавтов в Барнауле — в результате аварии пострадал мужчина 1988 года рождения.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент произошел в районе здания №8 по проспекту Космонавтов. По предварительным данным, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Toyota Mark II, нарушил правила, не выполнив требование дорожного знака, и допустил столкновение с автомобилем Subaru Forester под управлением мужчины 1988 года рождения.

Затем произошло столкновение с автомобилями Toyota Caldina под управлением мужчины 1980 года рождения и Honda Logo под управлением водителя 1983 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель Subaru. Ему была оказана помощь на месте ДТП, не госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

6.06.2018 12:45
- гость -

А марк был хороший вообще, загуглите видео

0  0
6.06.2018 13:13
- гость -

Марк ехал в ГИБДД вставать на учет.

0  0
6.06.2018 13:13
Cправедливый

По-моему дети 90х, вообще не имеют уважения к правилам дорожного движения! Как зомби, показали куда нажимать и всё, остальное по барабану...Недавно точно также у меня перед машиной повернуть решил один воДятел 98 г.в. (даже не рождения, а именно выпуска) на Карине на перекрестке, но не тут то было....врешь - не уйдешь! Жалко Каринку, мог бы продать ещё! ))))

0  0
6.06.2018 13:20
- гость -

6.06.2018 13:13
Cправедливый

Недавно точно также у меня перед машиной повернуть решил один воДятел 98 г.в. (даже не рождения, а именно выпуска) на Карине на перекрестке, но не тут то было....врешь - не уйдешь!

Расшифруй. Он поворачивал налево?

0  0
6.06.2018 13:21
- гость -

II, нарушил правила, не выполнив требование дорожного знака

А что за знак то? Что за цифры?

0  0
6.06.2018 13:22
- гость -

6.06.2018 13:13
- гость -
Марк ехал в ГИБДД вставать на учет.

Маяк 11 ехал вставать на столб...)))

0  0
6.06.2018 13:29
- гость -

Налево хотел повернуть, видимо...

0  0
6.06.2018 13:30
- гость -

Там вообще то перекресток регулируемый, нужно было выполнять требования светофора.

0  0
6.06.2018 13:31
- гость -

И вообще Строителей с Павловским не пересекаются. Один кончается другой начинается.

0  0
6.06.2018 13:32
- гость -


6.06.2018 13:30
- гость -

Там вообще то перекресток регулируемый, нужно было выполнять требования светофора.

Там вообще нет светофора. Купи карту, лапоть.

0  0
6.06.2018 13:33
- гость -


6.06.2018 13:31
- гость -


при чем тут строителей? это малахова-космонавтоов

0  0
6.06.2018 13:37
- гость -

Тьфу ты, я про ту новость что рядом слева

0  0
6.06.2018 13:37
- гость -

про самосвал

0  0
6.06.2018 13:38
Влад

Было видео в ВК от человека который косвенно виноват в аварии он остановлся и пропустил марковника который поворачивал налево в нарушении ПДД сейчас видео удалено

0  0
6.06.2018 13:44
- гость -


6.06.2018 13:38
Влад

Ога. Видел. Афтырь олень. Матерился после своей подставы как сапожник.

0  0
6.06.2018 13:45
Павсекакий

Эти "пропускатели" постоянно провоцируют ДТП. По ПДД надо ездить, а не по правилам этикета.

0  0
6.06.2018 13:50
- гость -

6.06.2018 13:38
Влад

Было видео в ВК от человека который косвенно виноват в аварии он остановлся и пропустил марковника который поворачивал налево в нарушении ПДД

Нет никакого нарушения. "косвенно" (притянуто за уши) - не канает. Водитель Маяка не убедился в безопасности манёвра - с этого момента начинаются его горести и печали. Я кончил.

0  0
6.06.2018 13:55
- гость -

Встреча "Азиатов" состоялась успешно!

0  0
6.06.2018 14:00
- гость -

6.06.2018 13:55
- гость -
Встреча "Азиатов" состоялась успешно!

Ты походу из касты ВАГоводов с ресурсом дрыгателя ~ 120.000 км?

0  0
6.06.2018 14:00
Влад


6.06.2018 13:50 - гость - не стал бы пропускать не было бы ДТП, а так по суду если задаться целью, регика можно притянуть в качестве одного из виновников ДТП. А ты по ходу владелец регика? раз так отреагировал.

0  0
6.06.2018 14:03
- гость -

Бам, бам, бам,
Бам, бам, бам,
марк был хороший...

0  0
6.06.2018 14:10
- гость -

6.06.2018 14:00
Влад

А ты по ходу владелец регика? раз так отреагировал.

Нет, я лишь завалил Кеннеди в 63тьем.
----------------

а так по суду если задаться целью, регика можно притянуть в качестве одного из виновников ДТП

Бредовая затея и исход туманен. Фулл-контакта не было, а то что он пропускал\не пропускал - маловолнующий фактор.

0  0
6.06.2018 14:12
- гость -

6.06.2018 14:00
Влад

6.06.2018 13:50 - гость - не стал бы пропускать не было бы ДТП, а так по суду если задаться целью,

Глазами вперёд нужно было смотреть, а не вовнутрь.
У тебя есть положительная судебная практика по таким делам..с привлечением "уступающего" без фулл-контакта?

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