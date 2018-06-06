Фото: vk.com/incident_brn
Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло 6 июня на проспекте Космонавтов в Барнауле — в результате аварии пострадал мужчина 1988 года рождения.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент произошел в районе здания №8 по проспекту Космонавтов. По предварительным данным, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Toyota Mark II, нарушил правила, не выполнив требование дорожного знака, и допустил столкновение с автомобилем Subaru Forester под управлением мужчины 1988 года рождения.
Затем произошло столкновение с автомобилями Toyota Caldina под управлением мужчины 1980 года рождения и Honda Logo под управлением водителя 1983 года рождения.
В результате ДТП пострадал водитель Subaru. Ему была оказана помощь на месте ДТП, не госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
А марк был хороший вообще, загуглите видео
Марк ехал в ГИБДД вставать на учет.
По-моему дети 90х, вообще не имеют уважения к правилам дорожного движения! Как зомби, показали куда нажимать и всё, остальное по барабану...Недавно точно также у меня перед машиной повернуть решил один воДятел 98 г.в. (даже не рождения, а именно выпуска) на Карине на перекрестке, но не тут то было....врешь - не уйдешь! Жалко Каринку, мог бы продать ещё! ))))
6.06.2018 13:13
Cправедливый
Недавно точно также у меня перед машиной повернуть решил один воДятел 98 г.в. (даже не рождения, а именно выпуска) на Карине на перекрестке, но не тут то было....врешь - не уйдешь!
Расшифруй. Он поворачивал налево?
II, нарушил правила, не выполнив требование дорожного знака
А что за знак то? Что за цифры?
6.06.2018 13:13
- гость -
Марк ехал в ГИБДД вставать на учет.
Маяк 11 ехал вставать на столб...)))
Налево хотел повернуть, видимо...
Там вообще то перекресток регулируемый, нужно было выполнять требования светофора.
И вообще Строителей с Павловским не пересекаются. Один кончается другой начинается.
6.06.2018 13:30
- гость -
Там вообще то перекресток регулируемый, нужно было выполнять требования светофора.
Там вообще нет светофора. Купи карту, лапоть.
6.06.2018 13:31
- гость -
при чем тут строителей? это малахова-космонавтоов
Тьфу ты, я про ту новость что рядом слева
про самосвал
Было видео в ВК от человека который косвенно виноват в аварии он остановлся и пропустил марковника который поворачивал налево в нарушении ПДД сейчас видео удалено
6.06.2018 13:38
Влад
Ога. Видел. Афтырь олень. Матерился после своей подставы как сапожник.
Эти "пропускатели" постоянно провоцируют ДТП. По ПДД надо ездить, а не по правилам этикета.
6.06.2018 13:38
Влад
Было видео в ВК от человека который косвенно виноват в аварии он остановлся и пропустил марковника который поворачивал налево в нарушении ПДД
Нет никакого нарушения. "косвенно" (притянуто за уши) - не канает. Водитель Маяка не убедился в безопасности манёвра - с этого момента начинаются его горести и печали. Я кончил.
Встреча "Азиатов" состоялась успешно!
6.06.2018 13:55
- гость -
Встреча "Азиатов" состоялась успешно!
Ты походу из касты ВАГоводов с ресурсом дрыгателя ~ 120.000 км?
6.06.2018 13:50 - гость - не стал бы пропускать не было бы ДТП, а так по суду если задаться целью, регика можно притянуть в качестве одного из виновников ДТП. А ты по ходу владелец регика? раз так отреагировал.
Бам, бам, бам,
Бам, бам, бам,
марк был хороший...
6.06.2018 14:00
Влад
А ты по ходу владелец регика? раз так отреагировал.
Нет, я лишь завалил Кеннеди в 63тьем.
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а так по суду если задаться целью, регика можно притянуть в качестве одного из виновников ДТП
Бредовая затея и исход туманен. Фулл-контакта не было, а то что он пропускал\не пропускал - маловолнующий фактор.
6.06.2018 14:00
Влад
6.06.2018 13:50 - гость - не стал бы пропускать не было бы ДТП, а так по суду если задаться целью,
Глазами вперёд нужно было смотреть, а не вовнутрь.
У тебя есть положительная судебная практика по таким делам..с привлечением "уступающего" без фулл-контакта?