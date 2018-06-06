Фото: правительство Алтайского края
Обязанности ушедшего в отставку первого заместителя председателя правительства Алтайского края Сергея Локтева в ближайшее время будет исполнять временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя Александр Лукьянов. К его обязанности по координации сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности добавились и полномочия Сергея Локтева, сообщил начальник департамента по информационной политике Андрей Ляпунов.
По его словам, Александр Лукьянов также координирует работу министерства имущественных отношений, минстройтранса, управления по госрегулированию цен и тарифов, развитию предпринимательства, Госинспекцию. Известно, что в случае отпуска, болезни или отставки зампреда правительства его обязанности передаются другому заместителю.
Отметим, что уже бывший первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев уволился по собственному желанию за день перед отставкой Александра Карлина. В правительстве Алтайского края Сергей Локтев отвечал за деятельность министерств имущественных отношений, строительства, транспорта и ЖКХ, управлений по госрегулированию цен и тарифов, предпринимательства и др.
Скорее всего, Виктор Томенко назначит первого заместителя председателя правительства после выборов 9 сентября, если будет избран на должность губернатора Алтайского края. Высока вероятность, что на этот пост будет поставлен человек из Красноярского края, поскольку в команде Виктора Томенко на посту главы правительства этого региона было немалое количество специалистов, которые прекрасно разбирались в этой сфере. Впрочем, это может быть и выходец из Алтайского края. Сергей Локтев был одной из ключевых фигур в правительстве при Александре Карлине.
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Он потяне