Фото: ptzgovorit.ru
Полиция задержала водителя, совершившего в Славгороде наезд на велосипедистку 1960 года рождения, которая в результате ДТП скончалась.
Как сообщили в УГИБДД по Алтайскому краю, трагедия произошла 2 июня около 23:30 на улице Северной.
"Молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21099, совершил наезд на женщину-велосипедиста 1960 года рождения, которая двигалась в попутном направлении. От полученных травм женщина скончалась на месте. После дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся", — уточняют в Госавтоинспекции.
Выяснилось, что за рулем машины находился местный житель 1990 года рождения, который был задержан.
По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Комментарии