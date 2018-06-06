Минтранс предложил внести изменения в ПДД для велосипедистов

Минтранс России предложил внести некоторые изменения в правила дорожного движения для велосипедистов, сообщает RT.
Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В проекте предусматривается введение нового знака "Велосипедная зона". В зоне действия этого знака велосипедисты получат возможность двигаться по всей ширине улицы, а скорость движения автомобилей должна будет составлять не более 20 километров в час. Также обновится дорожная разметка.
"Пешеходы могут переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте, велосипеды имеют преимущество перед механическими транспортными средствами и могут двигаться по всей ширине проезжей части", — говорится в пояснительной записке.
Автомобилистам нельзя будет останавливаться перед съездами с тротуаров, которые предназначены для маломобильных людей. Также будет запрещено парковаться ближе пяти метров от пересечения дороги с велосипедными дорожками.
Комментарии
Все это приведет к всплеску ДТП с велосипедистами.
Все это приведет к заторам и штрафам. Нужно расширять дороги и делать пешеходные дорожки, а у нас все перекопано и в ямах, а теперь еще и разметку нанесут и будет совсем атас. Сделайте хоть нормальные пешеходные дорожки, чтоб по ним тоже ездить можно было, на большее денег не дадут. Сам велосипедист.
вдоль Павловского тракта нет ни тротуара ни велодорожки! Ехать по дороге страшно! идти негде! каикие велосипедные зоны? о чем они?