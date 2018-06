7 июля любители легендарной четверки в пятый раз соберутся на музыкальном фестивале Because of the Beatles. На территории "Бирюзовой Катуни" соберутся одни из лучших команд, исполняющих песни знаменитой группы, и сотни гостей.

"Фестиваль этот очень необычен, так как в фестивальной культуре России такие мероприятия проходят редко. Помимо нашего фестиваля, похожие есть в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Что касается нашего, можно сказать, что год за годом география и состав участников растут", — рассказал пресс-атташе фестиваля Кирилл Захаров.

Подробная программа появится чуть позже, пока с уверенностью можно сказать, что на мероприятии будет несколько площадок. На основной выступят такие коллективы, как "Мы", PARAMARIBO, RED ROLLERS из Барнаула, "РАКЕТЫ" из Новосибирска, PALM BEACH 04 из Горно-Алтайска, LA SUERTE BAND из Омска. Хедлайнером фестиваля стала команда FATHER McKENZIE из Ростова-на-Дону. Музыканты исполняют исключительно песни из дискографии группы Beatles и сольного творчества ее участников и в течение шести лет регулярно выступают в российских клубах и на различных фестивалях. Так, в 2017 году в Ливерпуле в рамках фестиваля International Beatleweek группа отыграла 10 концертов.

На другой площадке, у памятника Джону Леннону, выступят Сергей Лазорин и Игорь Наумов. Кроме того, здесь может сыграть или спеть что-то любой желающий. Для этого нужно просто зарегистрироваться. Так что если будете проезжать мимо, например, с гитарой, у вас будут все шансы показать свой талант.

Специальным номером основной программы станет выступление симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края. Музыканты отыграют сюиту из двенадцати песен "Битлз". Кроме того, под аккомпанемент оркестра песни ливерпульской четверки можно будет послушать в исполнении мужского вокального ансамбля. Посетит мероприятие и Бийский духовой оркестр, его номер пройдет на центральной аллее.

"Выступление оркестра будет достаточно необычным, это будет сюита на 50 с лишним минут, я думаю, всем зрителям будет интересно", — объяснил Кирилл Захаров.

Начало фестиваля в 17:00, вход на него свободный. Проезд со стороны КПП2 (Алтайский край) бесплатный. Туристические компании организуют доставку на фестиваль из Барнаула.

Напомним, что музыкальный фестиваль Because of the Beatles включен в Национальный календарь событий и событийный календарь Алтайского края. Также он занял 3-е место в номинации "Событие в области популяризации событийного туризма" в финале регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.