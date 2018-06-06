Полковник ФСБ Алексей Минин возглавит барнаульское "Динамо"

Фото: "Динамо-Барнаул"
Президент АНО ПФК "Динамо-Барнаул" Виктор Сигарев, который досрочно покинул свой пост и перешел на работу директором на "китайский" рынок, назвал кандидатуру своего потенциального преемника. Как он сообщил в интервью каналу "Наши Новости", сейчас на эту роль рассматривается кандидатура зампреда краевого совета ВФСО "Динамо" Алексея Минина, который долгие годы работал в связке с Виктором Сигаревым. Алексей Минин — полковник ФСБ и имеет поддержку в самых высоких эшелонах правоохранительных структур.
Отметим, что Виктор Сигарев официально ушел со своего поста 31 мая. В январе 2019 года ему исполнится 60 лет, и он, как полковник полиции, достигнет предельного возраста нахождения на службе. В этой связи в начале следующего сезона у "Динамо" должен появиться новый президент.
Как стало известно Amic.ru, решение о назначении Минина может появиться уже в ближайшие дни. Барнаульское "Динамо" по итогам прошлого сезона в чемпионате ПФЛ заняло третье место из шести. Сезон можно считать неудачным, учитывая, что в начале чемпионата руководство ставило задачу выйти в ФНЛ.
Барнаульское "Динамо" уже официально получило лицензию на следующий сезон, который впервые пройдет в новом формате. В нем примут участие несколько новых команд, а сам чемпионат будет разбит на подгруппы.
Виктор Сигарев уже покидал свой пост в 2012 году. Тогда его заменил Виктор Штерц. Однако вскоре он вернулся на должность президента клуба. Позже команда "Динамо" не прошла лицензирование и на время покинула Второй дивизион.
Барнаульское "Динамо" ведет отсчет своей истории с 1969 года. Наивысшие достижения связаны с победами в Восточной зоне второй лиги чемпионата России в 1974, 1980 и 1981 годах. В новое время команда заняла первое место в зоне "Восток" второго дивизиона чемпионата России 2007 года. В 2008 году "Динамо" играло в первом дивизионе, но выступило неудачно и по итогам сезона покинуло его. Тогда работу руководства команды признали неудовлетворительной.
Комментарии
Феодальная служба безопасности.
Олимпиада в Сочи, космодром "Восточный", ..., Динамо Барнаул?
Знаю Алексея давно. Даже не знаю то ли посочувствовать, то ли порадоваться)
Как планируете контролировать финансовые потоки?
Как обычно или КГБычно?
В общем можно прощаться с Динамо, хотя чего там, уже 8 лет не хожу на стадион...