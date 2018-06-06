Две трети россиян считают, что бензин дорожает из-за экономической политики российских властей, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Около 46% россиян винят в росте цен на бензин нефтяные компании, 40% — правительство, 19% — владельцев автозаправок. Более 12% назвали виновным президента России Владимира Путина. 10% обвинили страны, которые ввели антироссийские санкции. 9% видят причину в Госдуме и Совете Федерации.
Почти две трети опрошенных (64%) отметили значительный рост цен на бензин в последние два месяца, среди автовладельцев так считают 79%.
Около 83% россиян считают, что рост цен на топливо ухудшит их материальное положение.
Больше половины водителей думают, что из-за увеличения затрат на топливо у них могут возникнуть серьезные финансовые трудности.
Стоимость бензина и дизтоплива растет с начала года. За неделю с 28 мая по 1 июня средняя стоимость литра бензина в России выросла почти на 1 рубль, при этом и за предыдущую неделю цена топлива выросла также почти на один рубль.
4 июня председатель правительства Дмитрий Медведев призвал власти не ослаблять контроль над топливными ценами, а нефтяников – "не проявлять эгоизма".
Комментарии
Ясень пень-вывозные пошлины снижают, акцизы повышают.
Ходорковскому голову открутил, а остальных боится.
Дело не в этом, не в ходорковских и проч. дело в политической воле.
Стабильно повышаются ..., главное стабильность
Дело не в Ходорковском, просто деньги очень нужны. А ГСМ это способ почистить карманы .
Около 46% россиян винят в росте цен на бензин нефтяные компании, 40% — правительство, 19% — владельцев автозаправок. Более 12% назвали виновным президента России Владимира Путина. 10% обвинили страны, которые ввели антироссийские санкции. 9% видят причину в Госдуме и Совете Федерации.
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46+40+19+12+10+9 = 136% ...Ското-у-блюдия
Total: Cкотоyблюдия*