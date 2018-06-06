Депутаты ЛДПР в Алтайском крае отправили на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным видеообращение. В центре внимания — Рубцовск. Часть видео показали в сюжете Первого канала.
"Это вы видите остатки тракторного завода (Алтайского тракторного завода, "Алттрака" — прим.ред.). В таком же состоянии все дороги города. Помогите, обратите внимание, пожалуйста. Иначе просто город погибнет. Это третий город по величине в Алтайском крае", — рассказали на видео депутат краевого парламента от ЛДПР Ирина Шудра и депутаты Рубцовского Совета Юрий Катаев и Владимир Горбачев.
По словам Владимира Горбачева, депутаты рассчитывают, что глава государства примет меры. Правда, он не уточняет, каких именно мер они ожидают.
"Рубцовск вымирает! Работы в городе нет, средняя зарплата — 10-15 тысяч рублей. ЛДПР на протяжении многих лет добивается ремонта городских дорог, предлагает работающие способы для поиска средств, но пока власти нас не слышат", — цитирует рубцовского депутата пресс-служба партии.
"Прямая линия" с Путиным пройдет в четверг, 7 июня, в 12 часов по московскому времени.
Комментарии
Отлично - теперь все узнают, что завод разрушен, торчат одинокие останки, а не в глубокой консервации, как некто вещал.