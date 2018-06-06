Среда, 6 Июнь, 14:18

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 61,98
€ 72,51
463972
28°
Обь
507см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Виктор Томенко возглавил Алтайский крайПаводок-2018
Новости

"Путин, помоги Рубцовску": обращение ЛДПР к президенту показал Первый канал

, ИА "Амител"
Алтайские депутаты подготовили видеообращение о дорогах и развалинах "Алттрака" на "Прямую линию" с президентом

Депутаты ЛДПР в Алтайском крае отправили на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным видеообращение. В центре внимания — Рубцовск. Часть видео показали в сюжете Первого канала.

"Это вы видите остатки тракторного завода (Алтайского тракторного завода, "Алттрака" — прим.ред.). В таком же состоянии все дороги города. Помогите, обратите внимание, пожалуйста. Иначе просто город погибнет. Это третий город по величине в Алтайском крае", — рассказали на видео депутат краевого парламента от ЛДПР Ирина Шудра и депутаты Рубцовского Совета Юрий Катаев и Владимир Горбачев.

По словам Владимира Горбачева, депутаты рассчитывают, что глава государства примет меры. Правда, он не уточняет, каких именно мер они ожидают.

"Рубцовск вымирает! Работы в городе нет, средняя зарплата — 10-15 тысяч рублей. ЛДПР на протяжении многих лет добивается ремонта городских дорог, предлагает работающие способы для поиска средств, но пока власти нас не слышат", — цитирует рубцовского депутата пресс-служба партии.

"Прямая линия" с Путиным пройдет в четверг, 7 июня, в 12 часов по московскому времени.

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

6.06.2018 14:11
Гость

Отлично - теперь все узнают, что завод разрушен, торчат одинокие останки, а не в глубокой консервации, как некто вещал.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
14:12
Водитель BMW X5 сбил девочку на "зебре" в Барнауле 1
14:03
Ефремов объяснил, почему назвал российский народ "гнидой" 1
13:50
"Путин, помоги Рубцовску": обращение ЛДПР к президенту показал Первый канал 1
13:41
Требуются инноваторы: в Барнауле на несколько дней открылась школа Сколково 0
13:32
Путин: "Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет" 9
13:21
Владелец барнаульской автомастерской ответит за убийство работника 0
13:11
Обязанности ушедшего Локтева возьмет на себя другой первый зам Томенко 1
13:06
Житель Славгорода насмерть сбил велосипедистку и сбежал с места аварии 0
13:00
Доставка посылок без очередей и по сниженным тарифам 0
12:53
Светофоры отключат на четыре часа на перекрестке в центре Барнаула 0
12:41
Водитель Toyota Mark II нарушил правила и устроил массовое ДТП в Барнауле 23
12:34
Набиуллина заявила, что цены на бензин продолжат расти 18
12:23
Парочка подростков на Алтае обокрала табачный киоск и пыталась угнать авто 2
12:15
"Это не паника": Виктор Томенко объяснил, зачем на Алтае вводят режим ЧС 6
12:02
Путин поставил цели российским футболистам на ЧМ-2018 2
11:56
Очевидцы: самосвал протаранил несколько авто под мостом в Барнауле 4
11:40
СМС, соцсети, позвонить: как задать вопрос Владимиру Путину 39
11:35
В Барнауле и Рубцовске прошли семинары "Ростелекома" 0
11:31
Двое жителей Алтая украли 20 овец и обменяли их на УАЗ 0
11:21
Яркий политик: главный единоросс Алтая о переходе в партию экс-главы ЛДПР 11
11:13
Укравший четыре пачки кофе бийчанин осложнил себе жизнь, не заплатив штраф 3
11:06
Федеральные чиновники полагают, что их оклады должны быть на 60% больше 12
10:55
Давайте удивляться: где в Барнауле можно получить незабываемые эмоции 4
10:51
Треть миллиарда рублей: сколько стоит выбрать губернатора в Алтайском крае 4
10:40
#ЛенинградБарнаул: горожане благодарят Шнурова и просят приехать еще 11
10:32
Зри в корень: в Нагорном парке Барнаула устраняют причины просадки грунта 8
10:22
Житель Алтайского края взломал квартиру соседки и украл у нее ящик водки 0
10:13
Ученикам приморской школы заменили грамоты с гербом Украины 3
10:02
Путин: "В принципе, мог бы работать юристом, адвокатом" 20
10:00
Отличный вкус и ничего лишнего: планировки квартир в стиле LOFT 5
09:57
Пенсионера с вероятной потерей памяти обнаружили в барнаульском аэропорту 0
09:43
Сбежавшая из детдома девочка в Камне-на-Оби найдена живой 0
09:30
Праздник цветения пионов пройдет в Горном Алтае: почему его стоит посетить 0
09:26
Режим ЧС вводят в Алтайском крае из-за затянувшейся посевной 3
09:19
Электромонтера на Алтае обвиняют в причинении смерти швее от удара током 1
09:06
Восемь пожарных тушили возгорание на садовом участке в Барнауле 1
08:57
Путин рассказал об отсутствии больших успехов у сборной России по футболу 2
08:48
Путин рассказал, как в свой день рождения пил водку с Си Цзиньпином 3
08:39
National Interest рассказал о российских автоматах 4
08:27
Барнаулец перевернулся на автомобиле и убежал с места ДТП 6
08:06
Яркие, шумные и вкусные: российские фестивали лета-2018 0
07:50
Упал — отжался: как в 2018 году в Алтайском крае сдают нормы ГТО 1
07:40
Сшить банан и собрать автомат: как алтайские школьники выбирают профессию 1
07:36
Двухуровневую квартиру у Мизюлинской рощи продают в Барнауле за 9 млн руб. 10
07:34
Ведущие медиаэксперты: "Погоня за трафиком становится неактуальной" 14
07:30
"Потепление" в городе: как прошел масштабный арт-фестиваль на ТЭЦ-3 14
07:22
Полный зал и полный отрыв: как прошел концерт "Ленинграда" в Барнауле 42
07:15
Я к вам пишу: отличите ли вы строки Пушкина от стихов других поэтов? 8
07:03
Как оформить ДТП по "Европротоколу": инструкция по применению 3
07:01
Минобороны по закону "прикроет" военную кафедру в алтайском "политехе" 5
07:00
Спорт или танцы: в какую секцию отдать ребенка 0
06:50
Власти рассказали, какие дороги построят в Барнауле в ближайшие годы 1
06:41
Аппетитные шедевры: конкурс на лучшего кондитера прошел в Барнауле 0
06:32
Защитники урожая: странные и смешные огородные чучела 0
06:23
За какие нарушения могут выгнать с ЕГЭ и аннулировать результаты экзамена 0
06:14
Жару до +31 градуса без дождей обещают в Алтайском крае 6 июня 0
06:01
Потерпевший по делу Барнаульского планетария готов "все забыть" за 1 млн 4
05:02
Россия сыграла вничью с турецкой сборной 1
04:09
В Чернобыльской зоне отчуждения произошел крупный пожар 0
03:04
Дизайнера Кейт Спейд нашли мертвой в Нью-Йорке 0
02:02
В Китае жертвами взрыва на шахте стали 11 человек 0
01:06
Госдума окончательно приняла закон об анонимайзерах 7
00:14
Путин: Австрия поддерживает проект "Северный поток-2" 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.