Зарплаты российских бюджетников, ранее повышенные прежними майскими указами президента, этой весной перешли к снижению, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков Центробанка.
Номинальные зарплаты работников бюджетной сферы, подпадающих под действие майских указов 2012 года (врачи, преподаватели вузов, учителя, ученые и т.д.), в марте перешли к снижению, зафиксировал департамент исследований и прогнозирования Банка России в июньском бюллетене "О чем говорят тренды".
В докладе указывается, что выводы и рекомендации из него могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
"В марте номинальная заработная плата "указников" перешла к снижению (минус 0,6% к предыдущему месяцу), что, вероятно, указывает на то, что значительный рост заработной платы в январе-феврале отчасти был следствием единоразовых выплат", — говорится в обзоре аналитиков ЦБ.
Ускорение роста зарплат в январе-феврале было связано с повышением зарплат бюджетников согласно майским указам президента. Номинальные зарплаты россиян в январе выросли на 13,4% (реальные — на 11%), в феврале — на 12,9% (10,5%).
В начале марта сотрудники нескольких российских больниц и вузов рассказали о значительном увеличении зарплат с декабря 2017 года. Причем некоторые получили еще и дополнительные выплаты.
Данные Росстата, который с начала 2018 года ведет ежемесячный мониторинг зарплат "указных" категорий, это подтверждали.
Эксперты уверены, что рост зарплат россиян, связанный с повышением зарплат бюджетников, уже с лета исчерпает себя, так как власти будут ограничивать рост расходов.
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