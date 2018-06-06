Фото: moyaokruga.ru
Наезд на девочку 2007 года рождения совершил накануне на улице Кутузова в Барнауле водитель автомобиля BMW X5, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на городскую ГИБДД.
Авария произошла в районе дома №78 около 18:10, когда девочка переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
Известно, что за рулем находился водитель 1965 года рождения.
Девочка получила травмы и была госпитализирована в горбольницу №1.
Комментарии
Мужчина за рулём- обезьяна с гранатой
зачем такой акцент на марку авто?
6.06.2018 15:01
патамучто BMW головного мозга
6.06.2018 14:14 То есть мужчина за рулем превращается в женщину? о госпадя...