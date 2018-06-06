Депутат ЛДПР Боровикова возглавила "Алтайскую школу реальной политики"

Депутат ЛДПР в парламенте Алтайского края, и.о. координатора регионального отделения партии Евгения Боровикова возглавила общественную организацию "Алтайская школа реальной политики", существующую уже более 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Такое решение приняло Правление общественной организации во вторник, 5 июня. Долгое время ее возглавлял общественник Константин Емешин. Уточняется, что он больше не может возглавлять ее по состоянию здоровья.
"Здесь будущие звезды политической арены изучают самые азы всех избирательных технологий, знакомятся с правовыми аспектами, разрабатывают свои первые проекты для местной исполнительной власти. Наша молодежь организует "круглые столы", массовые мероприятия, научные конференции и семинары. Я сама выпускница этой школы и очень благодарна Константину Емешину за то, что в свое время именно он заложил необходимые знания, которые так пригодились мне в карьере", — прокомментировала Евгения Боровикова.
Депутат сообщила, что намерена наладить более тесное сотрудничество школы с АКЗС, проводить с депутатами множество совместных мероприятий.
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Карманная оппозиция.