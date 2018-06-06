Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко пока не произвел ни одной перестановки в региональном правительстве с момента своего назначения. Единственный, кто покинул краевой кабмин (причем сделал это по собственному желанию), стал первый зампредседателя правительства Сергей Локтев. Между тем, по мнению экспертов, Томенко не станет проводить кадровую революцию как минимум до выборов губернатора, т. е. 9 сентября.

Портал Amic.ru решил порассуждать, кто из министров осенью может лишиться своего поста, а кто останется в кресле. Пока это не более чем прогнозы, но что-то из нижеперечисленного наверняка сбудется. Напомним, правительство Алтайского края начало свою работу с 1 января 2017 года. Всего в состав кабмина вошло 17 человек, из них 10 — в ранге министров.

Красноярская модель

Председателем правительства в настоящее время является губернатор. Есть некоторые основания думать, что должность премьера в будущем будет отделена от губернаторской должности. Такой сценарий, например, реализован в Красноярском крае, откуда и прибыл на Алтай Виктор Томенко.

Кроме того, в алтайском правительстве до недавнего времени было два зампреда. Уход Александра Локтева привел к тому, что единственным первым вице-премьером остался Александр Лукьянов. Скорее всего, Виктор Томенко в будущем оставит модель с единственным первым зампредседателя правительства или вовсе заменит эту должность на премьера регионального кабмина. Не исключено, что на эту ключевую позицию назначение получит варяг из другого региона.

Одним из возможных отставников наблюдатели и политологи называют руководителя администрации губернатора и правительства Алтайского края, зампредседателя кабмина Виталия Снесаря. "Политический" вице-губернатор, возможно, останется в правительстве, но совсем на иной должности.

Заместителями Александра Карлина также являлись Виктор Мещеряков, Надежда Капура и Андрей Щукин. Все трое — вице-премьеры, или так называемые "министры без портфеля". Мещеряков при этом курировал промышленность, Капура — "социалку" и образование, Щукин — спорт и культуру. Вместе с тем, если ориентироваться на красноярскую модель, а также личные пристрастия врио губернатора Виктора Томенко, не исключено, что в Алтайском крае в будущем все-таки появится министерство спорта (Щукин в данном случае смотрится предпочтительнее начальника управления спорта и молодежной политики Елены Лебедевой). При этом позиции Капуры и Мещерякова выглядят более шаткими, их дальнейшее пребывание в кабмине пока под вопросом.

Какие еще структурные изменения может произвести до конца года Виктор Томенко? Начнем с того, что логичным шагом стало бы появление (особенно в свете всем известных проблем в лесной отрасли) должности министра лесного хозяйства.

Заслуживает внимания и идея разделения нынешнего минстройтранса на два отдельных ведомства — министерство транспорта и министерство строительства. Первое в таком случае мог бы возглавить нынешний замминистра Дмитрий Коровин, а вот по второму ведомству готовых кандидатов, на наш взгляд, пока нет. Наверное, одной из альтернатив стал бы главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников. Кстати, Александр Карлин в свое время шел по пути укрупнения и централизации отдельных министерств, так на свет появились несколько блоковых министерств. Его преемник, вероятно, выберет более подвижную модель, проведя некоторую децентрализацию управления.

Теперь коротко остановимся на каждом из министерств в рамках правительства Алтайского края.

Министерство финансов

Глава ведомства Владимир Притупов (44 года) являлся одним из самых больших профессионалов в команде Александра Карлина и неоднократно удостаивался комплиментов от бывшего губернатора за взвешенную кредитно-денежную политику. Однако позиция Притупова относительно региональных финансов — не брать денег в долг (это позволило Алтайскому краю стать одним из наименее закредитованных российских регионов) входит в противоречие со взглядами врио губернатора Томенко. Последний придерживается совсем других приоритетов. Сможет ли Владимир Притупов изменить свое видение и сработаться с новым губернатором — пока вопрос. Однако терять такого профессионала по своей воле Виктор Томенко однозначно не захочет.

Министерство экономического развития

Николай Чиняков (39 лет) для многих довольно неожиданно получил это назначение несколько лет назад вместо ушедшего в Совет Федерации Михаила Щетинина. При этом решение по данной кандидатуре было принято Александром Карлиным далеко не сразу. Однако работоспособностью и умением работать в команде Чиняков убедил в своей полезности. В последнее время именно министр экономики представлял Алтайский край на крупных инвестиционных форумах, например, в Санкт-Петербурге. Он также молод, как и врио губернатора, увлекается спортом и подходит под определение технократа. Думается, что свое кресло Чиняков сможет сохранить.

Министерство здравоохранения

Министр Ирина Долгова (52 года), по некоторым данным, может стать одним из первых кандидатов на выбывание после 9 сентября. Частые скандалы в алтайской медицине, отрицательная динамика рождаемости, качество оказываемой медпомощи в сельской глубинке, кадровая чехарда в ведущих медучреждениях региона, ряд скандалов, связанных с назначением главврачей — все эти аргументы в пользу нового человека на эту должность. Есть и еще один важный аспект — Ирина Долгова не имеет профильного медобразования, за ее плечами — диплом по специальности "Экономика труда".

Министерство труда и социальной защиты

Михаил Дайбов — еще одна потенциальная кандидатура на выход. Надо признать, что Дайбову досталось одно из самых сложных и "горячих" подразделений, градус недовольства населения принимаемыми краевыми властями социальными законами и поправками к ним (как правило, в духе оптимизаций различного рода) только растет. Это и попытка отмены льгот для семипалатинцев, и отзыв части льгот у сельских учителей, родителей дошкольников и др. Отдельное недовольство среди бюджетников вызвало и то, как регион перешел на новый МРОТ. Каждый раз Дайбов пытался объяснить эти шаги, что не всегда ему удавалось сделать убедительно. Кроме того, обращает на себя внимание и возраст Дайбова — в июле ему исполнится 59 лет.

Министерство сельского хозяйства

До недавнего времени позиции Александра Чеботаева (54 года) выглядели незыблемыми, однако срыв посевной пусть и "по вине" погоды, а также попытка несколько дезавуировать данную информацию способны стать катализатором его будущей отставки. Несмотря на стабильно рекордные урожаи, проблем у алтайских крестьян по-прежнему хватает. Не исключено, что решать их придется уже новому министру.

Министерство образования и науки

Глава ведомства Александр Жидких (42 года) пришел на эту должность весьма неожиданно. Это случилось после скандального ухода со своего поста Юрия Денисова. Назначение было воспринято профессиональным сообществом неоднозначно. По общему мнению, при всех своих достоинствах Жидких не хватает самостоятельности, также сказывается отсутствие опыта работы именно в образовательной сфере. В прошлом он экономист, много лет отработал в Главэкономике, имеет ученую степень кандидата наук. Вероятно, пока он сохранит свое кресло, но в будущем замена не исключена.

Министерство юстиции

Константин Портнягин (46 лет) не является определяющей фигурой в региональном правительстве, скорее всего, он сможет работать и дальше, если, конечно, Минюст не будет ликвидирован как самостоятельная величина.

Минимущества

Министр имущественных отношений Людмила Сорокина давно работает в структуре ведомства. При этом Минимущество — еще одна проблемная структура в составе правительства: это и вопросы, связанные с приватизацией региональной собственности, а также ряд скандалов (например, с жильем для детей-сирот), вылившихся в уголовные дела. Плюсами Сорокиной являются ее большой опыт и профессионализм, но какое решение будет принято Виктором Томенко — пока загадка. Определенным минусом может стать возраст Сорокиной — 60 лет.

Минстройтранс

Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев (42 года) — также один из кандидатов на выбывание. Из его замов куда большим опытом обладают Дмитрий Коровин и Андрей Голубцов. Само назначение Гилева на данный пост в 2016 году уже вызвало немало вопросов. Кроме того, имеет значение и непрофильное образование нынешнего министра — он имеет диплом по специальности "финансы и кредит".

Минприроды

Единственный в составе кабмина, кто почти 1,5 года был исполняющим обязанности, — это министр природных ресурсов Владимир Попрядухин (55 лет). Вероятно, он останется в составе будущего кабмина, но уже на полноценных правах.

Судьба краевых управлений

Напомним, что помимо 10 министерств в правительство Алтайского края войдут и управления. Не исключено, что реформирование может затронуть и эти структурные единицы. Согласно прогнозу Amic.ru, во главе управления по внешним связям, туризму и курортному делу останется Юрий Захаров.

Иная ситуация может возникнуть с руководителем управления по госрегулированию цен и тарифов — Сергеем Родтом. Ранее его ведомство приняло целый ряд неоднозначных решений, включая нормативы на водоснабжение, которые смог отменить лишь Верховный суд. Поэтому перспективы пребывания Родта на своем посту достаточно туманны.

Елена Безрукова в качестве начальника управления по культуре и архивному делу по большому счету справляется с порученным ей функционалом. Более того, не исключен вариант, при котором она и вовсе пойдет на повышение, став министром культуры.

Татьяна Зеленина без проблем оставит за собой кресло в управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Алтайская "пищевка" традиционно находится "на коне", поэтому смысла менять руководителя, наверное, нет.

Интересным представляется вопрос по кандидатуре Владимира Локтюшова, руководящего управлением по промышленности и энергетике. Шансы на сохранение должности — примерно 50 на 50, скорее всего, новый врио будет делать упор на эту сферу в развитии региональной экономики, а для нового импульса и свежих взглядов может понадобиться и новый руководитель.

Управление ветеринарии должно по-прежнему остаться за Владимиром Ведяпиным, по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры — за Евгением Дешевых (находится в ведении министерства экономического развития); управление государственной охраны объектов культурного наследия — за Александром Урбахом (подчиняется Госинспекции). Вероятно, и Андрей Степанов, возглавляющий Госинспекцию, останется востребованным в нынешней должности и дальше.

А вот судьба следующих чиновников не вполне ясна. Руководитель управления связи и массовых коммуникаций Максим Герасимюк — фигура достаточно спорная, многое говорит о том, что способ взаимодействия со СМИ будет пересмотрен в сторону большей демократизации, чем была до этого. Сможет ли Герасимюк выстроить свои отношения с редакторами крупнейших алтайских масс-медиа, основываясь на либеральном подходе, — большой вопрос.

О перспективах управления спорта и молодежной политики (возглавляет Елена Лебедева) уже было сказано выше. Наконец, управделами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов, все еще находящийся под следствием, в правительство на 99,9% не вернется. Если только против него не будут сняты все обвинения, либо, как вариант, суд не вынесет оправдательный приговор.