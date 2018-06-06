Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который во вторник, 5 июня, выступал в Барнауле во Дворце спорта, поздним вечером решил прогуляться по набережной.
"Гуляю по Барнаулу. За мной уже толпа. Все хотят сфотографироваться. Привет, Россия!" — сказал Шнуров на видео.
В тот момент, когда Шнуров шел по набережной, за ним увязалась большая толпа фанатов. Впрочем, о том, что его на улице поджидает масса поклонников, артист заявлял еще во время выступления и морально был готов к такой встрече.
Шнуров решил рассказать на своей странице в соцсети о вечерней прогулке в Барнауле и заодно передать привет всей России.
Как сообщалось ранее, скандальная группа "Ленинград" с аншлагом провела концерт в Барнауле во Дворце зрелищ и спорта. На концерт пришли более 10 тысяч человек. Барнаульцы выстроились в огромные очереди. Шнуров лично вышел на сцену и сообщил, что концерт задерживается из-за того, что еще не все люди успели зайти. Лидер "Ленинграда" очень живо общался с публикой и вовсю отрывался на сцене. Барнаульцы в соцсетях поблагодарили "Ленинград" за хорошее выступление.
Комментарии
стадо
Стадо на субботники ходит и на выборах голосует по указу
15:10, а "короли" только бутылки и мангалы в лесах оставляют после себя...
Блин, а выборы то тут опять причем? ))))
10 тыс? Разве наш ДС способен столько народу вместить???