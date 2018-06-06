Наталия Орейро в Москве презентовала неофициальный гимн чемпионата мира по футболу, сообщает "Телеканал 360".
Артистка исполнила композицию United by Love на трех языках: русском, английском и испанском. "Для меня было очень важно спеть ее на испанском и на русском. Но продюсеры сказали, что в мире также и на английском говорят, и поэтому было принято решение на трех языках петь", — рассказала Орейро.
Также она рассказала, что ей очень нравится мелодия композитора Владимира Шаинского. "Есть песня, которая очень нравится и мне, и моему сыну. Это песня "Чебурашка", — сказала Орейро и напела детскую песенку.
Она призналась, что на чемпионате мечтает о победе либо России, либо Аргентины, либо Уругвая, но последняя и родная страна ей, конечно же, ближе.
Комментарии
какой чемпионат такие и артисты...
это уж точно