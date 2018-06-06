В День города, который в Камне-на-Оби отмечают 12 июня, горожан будет ожидать насыщенная культурная программа, которую подкрепят различными спортивными мероприятиями, выставками и ярмарками, пишет "Алтайская правда".
Официальные лица не только поздравят горожан с праздниками, но и наградят отличившихся в труде, спорте и общественной деятельности горожан. Также вручат паспорта тем гражданам России, которым исполнилось 14 лет, и поздравят детей, родившихся 12 июня.
Откроют праздничную программу в этот день соревнования по водно-моторному спорту. Владельцы моторных лодок будут состязаться на просторах Оби в умении управлять ими.
Дневная часть праздника пройдет на набережной Оби. Зрителей ждут выступления творческих коллективов, театрализованное представление. Здесь же пройдет и парад детских колясок.
Откроется выставка "Город мастеров", где будут представлены различные ремесла. На "Каменской ярмарке" будет организована выставка-продажа продукции, которую сегодня производят предприятия Камня-на-Оби.
Главной изюминкой торжеств станет конкурс на лучшее приготовление ухи "Уха-Царица". Гостям праздника будет предложено несколько вариантов этого блюда. По результатам народного голосования определится победитель.
Насыщенной будет и спортивная программа. На городском стадионе "Спартак" пройдут соревнования по футболу среди детей и юношей, а также Первенство Алтайского края по футболу среди ветеранов спорта. В Каменской ДЮСШ состоится междугородний турнир по волейболу. В недавно отметившем новоселье шахматном клубе пройдет праздничный турнир.
Каменский краеведческий музей в течение дня будет проводить обзорные экскурсии по городу "Мой любимый город".
В парке культуры до позднего вечера будут работать аттракционы. Вечерний эстрадный концерт и салют на набережной Оби станут финальной точкой праздника.
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