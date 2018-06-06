Житель Красноярска в связи с переездом выставил на интернет-аукцион лот под названием "Жизнь в Красноярске", в стоимость которого входят машины, действующий бизнес, жилье и гараж, сообщает РИА Новости со ссылкой на самого продавца.
Ранее на сайте интернет-аукциона au.ru в рубрике "Недвижимость" появилось объявление "Продам жизнь в г. Красноярске". В объявлении указано, что стоимость лота — 6,8 миллиона рублей. В стоимость входят двухкомнатная квартира, гараж, автомобили Volkswagen и Hyundai 2014 и 2011 годов выпуска, а также действующее кафе и дача.
"Этот лот не шутка. Я действительно продаю всю недвижимость и машины. Продажа в связи с переездом. Все цены соответствуют рыночным", — сказал продавец.
По его словам, сразу после того, как журналисты заинтересовались лотом, появились публикации в местных СМИ, количество звонков потенциальных покупателей выросло.
Комментарии
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