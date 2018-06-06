Фото: vedtver.ru
Жаркая и сухая погода в Алтайском крае представляет угрозу с точки зрения высокой пожароопасности — в этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение.
"В Алтайском крае в Благовещенском районе в период с 07 по 09 июня ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости)", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Отметим, что согласно прогнозу, в ближайшие трое суток в крае максимальные температуры будут переваливать за +30 градусов. При этом в четверг и пятницу в регионе не ожидают осадков.
Дожди и грозы местами прогнозируются в регионе в субботу, 9 июня.
Комментарии