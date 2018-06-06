Среда, 6 Июнь, 17:39

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 61,98
€ 72,51
460932
27°
Обь
507см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Виктор Томенко возглавил Алтайский крайПаводок-2018
Новости

Томенко намерен поднять вопрос о строительстве дороги из Алтая в Китай

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Врио главы региона рассчитывает, что это позволит привлечь дополнительный поток инвестиций и туристов

Фото: правительство Алтайского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко намерен поднять перед федеральными властями вопрос о строительстве современной дороги через территорию региона, которая бы вела напрямую в Китай. Этот проект он считает одним из приоритетных для края на ближайшие годы, но как он будет выполняться — пока не ясно. Транспортный узел потенциально поможет привлечь в Алтайский край дополнительные инвестиции и туристов, сообщил Amic.ru источник.

Эту идею врио главы Алтая обсуждал с заместителем председателя правления Госкомпании "Российские автомобильные дороги" Игорем Зубаревым 5 июня. Они, в частности, обсуждали "дорожную карту" сотрудничества Алтайского края и компании "Российские автомобильные дороги". Одной из ключевых тем беседы стал вопрос о строительстве обхода города Барнаула с мостом через реку Обь. За реализацию этой идеи много лет выступал Александр Карлин. Проект уже готов. Его стоимость оценивается в 40-50 миллиардов рублей, и реализация предусматривается за счет средств краевого, федерального бюджетов, а также коммерческих структур. Виктору Томенко понравилась данная идея. Теперь проект нужно презентовать на федеральном уровне, чтобы найти финансовую поддержку.

Виктор Томенко положительно оценил значимость транспортного обхода, который будет способствовать выводу значительной части автомобильного потока за пределы города Барнаула и снижению нагрузки на улично-дорожную сеть краевой столицы. Транспортный обход позволит соединить федеральные трассы А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан", Р-266 "Новосибирск — Бийск — Ташанта", а в дальнейшей перспективе — с автомобильной трассой "Барнаул — Павлодар — Астана".

Виктор Томенко дал указание профильному ведомству заняться проработкой концепции идеи объединения всех этих проектов в один. Кульминацией станет строительство автомобильной дороги, ведущей из Алтайского края в Китай. Это предусматривает расширение Чуйского тракта до четырех полос. Об этой идее, к слову, неоднократно высказывался помощник президента страны Игорь Левитин во время своих визитов на Алтай.

Однако проект довольно дорогостоящий. Чуйский тракт проходит по территории трех сибирских регионов — Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай.

Краевые власти рассчитывают, что транспортный узел позволит привлечь в Алтайский край дополнительные инвестиции, туристов и сделать шаг в развитии экономики. О конкретных шагах в этом направлении пока неизвестно. Судя по всему, на реализацию этой идеи нужна поддержка правительства России и Министерства транспорта, на которую Виктор Томенко наверняка рассчитывает.

Ранее первый вице-президент ОАО "РЖД" Александр Мишарин в ходе III Железнодорожного съезда говорил, что один из трех маршрутов трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали из Китая в Европу пройдет через Барнаул и Бийск. Ожидается, что также в маршрут войдет участок дороги от Новосибирска до Барнаула. Для того, чтобы магистраль прошла через Алтай, необходимо пробить тоннель через алтайские горы. Хотя на первом этапе скоростную дорогу проложат через Казахстан как менее затратную и более короткую. При этом срок реализации этого проекта – 2035 год.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

6.06.2018 16:05
- гость -

Туры за лесом.

0  0
6.06.2018 16:08
- гость -

и как минимум миграцию китайцев в АК. Виктор пусть тебя покажут старый мост в каком он плачевном состоянии.

0  0
6.06.2018 16:19
- гость -

это приведет к большому количеству китайцев в крае. а их инвестиции сделают их хозяевами не только алтайских лесов, полей и рек, но даже земель.
неужто такие простые вещи не понимает?
законодательство надо менять, чтобы иностранных инвесторов приглашать.
зеленый свет должен быть только нашему бизнесу, а иностранцам пока они выгодны...
так китайцы делают

0  0
6.06.2018 16:24
Счетовод

Вчера по местному ТВ, освещая тему северного обхода, забубенили информацию, что за сутки по Змеиногорскому тракту в Барнаул со стороны Казахстана въезжает 17тыс. автомобилей. В сутках 86400 секунд, делим на 17 000 и получаем, что со стороны Казахстана в Барнаул каждые 5 секунд въезжает автомашина. Вот это лапша на уши новому губеру!

0  0
6.06.2018 16:26
- гость -

Так вот зачем его тут поставили...
Эту дорогу ни в коем случае нельзя строить, китайцы пока не нападают только потому, что нет дороги для движения войск!

0  0
6.06.2018 16:39
- гость -

Богданович мудр! Чувствует, что более нет перспектив, и тут появляется молодой, ретивый Томенко. История в точь как Черномырдин, с шустрым но недальновидным Кириенко.

0  0
6.06.2018 16:44
- гость -

До Кош-Агача бы железную дорогу построили для развития туризма или хотя бы до ГорноАлтайска, до Бийска железная дорога есть.

0  0
6.06.2018 16:45
- гость -

4-х полосную дорогу пусть делают (хотя бы до Бийска). Китайцам здесь делать нечего!

0  0
6.06.2018 16:47
- гость -

Китайцам здесь делать нечего!

Да, знаем мы их "инвестиции" на Дальнем Востоке..

0  0
6.06.2018 16:56
- гость -

У китайцев любой природный парк вход 300 юаней. подняца на пригорок 100 юаней. посмотреть с площадки еще 100 юаней. А у нас тут Телецкое засырай как угодно. Они и так туда зачастили. а с дорогой вообще все загадють.

0  0
6.06.2018 16:56
- гость -

6.06.2018 16:39

Точно такие же ощущения!!!
Одного прикрыли от: "ГаКаО ГКО, понимаешь. Во!"
Другого от паводка и "небывалого" урожая.
Парня явно подставили.

0  0
6.06.2018 17:02
- гость -

Одного прикрыли от грядущего деффолта. А вот второго от грядущего хаоса.

0  0
6.06.2018 17:07
- гость -

Или сам ушел, предвидя полный бардак!

0  0
6.06.2018 17:07
Гость

Да не очкуйте ,какой лес? У нас его уже давно нету наши арендаторы уже давно выпилили так что Алтайскому краю терять нечего, а от дороги только польза будет
,наша сельхоз продукция пойдет в Китай,там у них с экологически чистым продовольствием напряг,и Алтайский край должен стать главным поставщиком сельхоз продукции

0  0
6.06.2018 17:13
- гость -

Хорошо однако безумным! Судачашим о чем попало!

0  0
6.06.2018 17:13
- гость -

6.06.2018 17:07
Гость
как только остатки выпилят, ветрами принесет засуху и песок, реки, озера и так обмельчали сильно....

0  0
6.06.2018 17:14
- гость -

Бойко судачашим о том, что в прессу попало!

0  0
6.06.2018 17:16
- гость -

6.06.2018 16:26 ...китайцы пока не нападают только потому, что нет дороги для движения войск!

А в Забайкальске таможня? А в Сирию есть дорога из России?

Перефразирую вашего главаря: "Сибирия либо будет суверенной, либо вообще небудет."

0  0
6.06.2018 17:22
гость

Нечего тут китайцам делать . Пусть сначала старый мост отремонтирует , дороги меж поселковые построит , трассу до горного 4 -х полосную сделает -пусть сюда применит свой пыл и умения ( у других губеров это не получилось ) .

0  0
6.06.2018 17:23
- гость -

Чудаки! Китайцы, проповедуют конфуцианство, потому и мудрый народ! Им прозорливым, и без войны, все наши рессурсы, уже легко доступны.
Мы, неведая того, мыслим примитивно а говорим об ужасной чепухе.
Свой миллиард кормят, еще и наш рынок насыщают.

0  0
6.06.2018 17:24
- гость -

А при таких условиях, только балваны и живут, неудачно и бедно!

0  0
6.06.2018 17:26
- гость -

6.06.2018 17:14
- гость -
Бойко судачашим о том

я не бойко, я луйко
судачаШим ? это как?

0  0
6.06.2018 17:26
- гость -

кто был на байкале видел как ведут себя китайцы, они считают , что озеро принадлежит им, а русские им владеют временно. они плюют, мусорят, на красной площади стояли в очереди за ними, было противно

0  0
6.06.2018 17:29
Гость

До Славгорода через Камень на Оби и обратно через Родино и Мамонтово лучше сделайте?! Вот это будет для Алтая реальный подарок жителям региона!

0  0
6.06.2018 17:31
- гость -

Кто видел или слышал, чтоб хоть одного китайца, МВД депортировало?
Тут и полный балван поймет, что той войны, о которой тут судачат, им вовсе непонадобится.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
17:33
Раздавать паспорта граждан РФ будут в День города в Камне-на-Оби 0
17:23
Россияне начали покупать бензин в складчину 2
17:20
ТРЦ "Праздничный" с 7 июня возобновит работу в Барнауле 0
17:13
Веточка в колесике: бийчане возмущены методами борьбы с опасной ямой 0
17:02
Женщина умерла у входа в больницу в Екатеринбурге: врачи отказывались выйти 3
16:50
Государственному художественному музею Алтая будут искать подрядчика 4
16:41
Поклонники группы "Битлз" вновь соберутся на фестивале в Горном Алтае 0
16:32
Режим ЧС введен на Алтае из-за посевной: что это значит 1
16:24
Наталия Орейро в Москве презентовала неофициальный гимн ЧМ-2018 по футболу 2
16:13
Минтранс предложил внести изменения в ПДД для велосипедистов 3
16:08
Режим ЧС из-за проблем с посевной официально ввели в Алтайском крае 0
16:02
Томенко намерен поднять вопрос о строительстве дороги из Алтая в Китай 25
15:51
Барнаульское агентство Punk You создает брендинг Кемеровской области 3
15:41
Эксперты: пенсионная реформа обернется для страны безработицей и бедностью 5
15:32
Мужчина с палкой пришел в барнаульский бар и устроил погром 12
15:22
Неплательщиков алиментов на Алтае "вычеркивают" из жизни ради помощи детям 13
15:11
Более половины россиян считают, что бензин дорожает из-за политики властей 17
15:03
Полковник ФСБ Алексей Минин возглавит барнаульское "Динамо" 6
14:51
Шнуров прогулялся по барнаульской набережной с толпой фанатов 5
14:42
Кто из 10 алтайских министров лишится должности при губернаторе Томенко 9
14:33
Генерала из Спецстроя похитили, чтобы забрать закопанные 100 млн рублей 3
14:25
Опасная жара: в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение 1
14:12
Водитель BMW X5 сбил девочку на "зебре" в Барнауле 4
14:03
Ефремов объяснил, почему назвал российский народ "гнидой" 9
13:50
"Путин, помоги Рубцовску": обращение ЛДПР к президенту показал Первый канал 4
13:41
Требуются инноваторы: в Барнауле на несколько дней открылась школа Сколково 0
13:32
Путин: "Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет" 28
13:21
Владелец барнаульской автомастерской ответит за убийство работника 0
13:11
Обязанности ушедшего Локтева возьмет на себя другой первый зам Томенко 1
13:06
Житель Славгорода насмерть сбил велосипедистку и сбежал с места аварии 2
13:00
Доставка посылок без очередей и по сниженным тарифам 0
12:53
Светофоры отключат на четыре часа на перекрестке в центре Барнаула 0
12:41
Водитель Toyota Mark II нарушил правила и устроил массовое ДТП в Барнауле 33
12:34
Набиуллина заявила, что цены на бензин продолжат расти 24
12:23
Парочка подростков на Алтае обокрала табачный киоск и пыталась угнать авто 2
12:15
"Это не паника": Виктор Томенко объяснил, зачем на Алтае вводят режим ЧС 12
12:02
Путин поставил цели российским футболистам на ЧМ-2018 3
11:56
Очевидцы: самосвал протаранил несколько авто под мостом в Барнауле 6
11:40
СМС, соцсети, позвонить: как задать вопрос Владимиру Путину 39
11:35
В Барнауле и Рубцовске прошли семинары "Ростелекома" 0
11:31
Двое жителей Алтая украли 20 овец и обменяли их на УАЗ 0
11:21
Яркий политик: главный единоросс Алтая о переходе в партию экс-главы ЛДПР 13
11:13
Укравший четыре пачки кофе бийчанин осложнил себе жизнь, не заплатив штраф 3
11:06
Федеральные чиновники полагают, что их оклады должны быть на 60% больше 14
10:55
Давайте удивляться: где в Барнауле можно получить незабываемые эмоции 5
10:51
Треть миллиарда рублей: сколько стоит выбрать губернатора в Алтайском крае 5
10:40
#ЛенинградБарнаул: горожане благодарят Шнурова и просят приехать еще 14
10:32
Зри в корень: в Нагорном парке Барнаула устраняют причины просадки грунта 14
10:22
Житель Алтайского края взломал квартиру соседки и украл у нее ящик водки 0
10:13
Ученикам приморской школы заменили грамоты с гербом Украины 3
10:02
Путин: "В принципе, мог бы работать юристом, адвокатом" 20
10:00
Отличный вкус и ничего лишнего: планировки квартир в стиле LOFT 0
09:57
Пенсионера с вероятной потерей памяти обнаружили в барнаульском аэропорту 0
09:43
Сбежавшая из детдома девочка в Камне-на-Оби найдена живой 1
09:30
Праздник цветения пионов пройдет в Горном Алтае: почему его стоит посетить 0
09:26
Режим ЧС вводят в Алтайском крае из-за затянувшейся посевной 3
09:19
Электромонтера на Алтае обвиняют в причинении смерти швее от удара током 2
09:06
Восемь пожарных тушили возгорание на садовом участке в Барнауле 1
08:57
Путин рассказал об отсутствии больших успехов у сборной России по футболу 2
08:48
Путин рассказал, как в свой день рождения пил водку с Си Цзиньпином 3
08:39
National Interest рассказал о российских автоматах 4
08:27
Барнаулец перевернулся на автомобиле и убежал с места ДТП 6
08:06
Яркие, шумные и вкусные: российские фестивали лета-2018 0
07:50
Упал — отжался: как в 2018 году в Алтайском крае сдают нормы ГТО 1
07:40
Сшить банан и собрать автомат: как алтайские школьники выбирают профессию 1
07:36
Двухуровневую квартиру у Мизюлинской рощи продают в Барнауле за 9 млн руб. 12
07:34
Ведущие медиаэксперты: "Погоня за трафиком становится неактуальной" 20
07:30
"Потепление" в городе: как прошел масштабный арт-фестиваль на ТЭЦ-3 15
07:22
Полный зал и полный отрыв: как прошел концерт "Ленинграда" в Барнауле 55
07:15
Я к вам пишу: отличите ли вы строки Пушкина от стихов других поэтов? 15
07:03
Как оформить ДТП по "Европротоколу": инструкция по применению 3
07:01
Минобороны по закону "прикроет" военную кафедру в алтайском "политехе" 5
07:00
Спорт или танцы: в какую секцию отдать ребенка 0
06:50
Власти рассказали, какие дороги построят в Барнауле в ближайшие годы 1
06:41
Аппетитные шедевры: конкурс на лучшего кондитера прошел в Барнауле 0
06:32
Защитники урожая: странные и смешные огородные чучела 0
06:23
За какие нарушения могут выгнать с ЕГЭ и аннулировать результаты экзамена 0
06:14
Жару до +31 градуса без дождей обещают в Алтайском крае 6 июня 0
06:01
Потерпевший по делу Барнаульского планетария готов "все забыть" за 1 млн 4
05:02
Россия сыграла вничью с турецкой сборной 1
04:09
В Чернобыльской зоне отчуждения произошел крупный пожар 0
03:04
Дизайнера Кейт Спейд нашли мертвой в Нью-Йорке 0
02:02
В Китае жертвами взрыва на шахте стали 11 человек 0
01:06
Госдума окончательно приняла закон об анонимайзерах 7
00:14
Путин: Австрия поддерживает проект "Северный поток-2" 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.