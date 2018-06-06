Фото: правительство Алтайского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко намерен поднять перед федеральными властями вопрос о строительстве современной дороги через территорию региона, которая бы вела напрямую в Китай. Этот проект он считает одним из приоритетных для края на ближайшие годы, но как он будет выполняться — пока не ясно. Транспортный узел потенциально поможет привлечь в Алтайский край дополнительные инвестиции и туристов, сообщил Amic.ru источник.
Эту идею врио главы Алтая обсуждал с заместителем председателя правления Госкомпании "Российские автомобильные дороги" Игорем Зубаревым 5 июня. Они, в частности, обсуждали "дорожную карту" сотрудничества Алтайского края и компании "Российские автомобильные дороги". Одной из ключевых тем беседы стал вопрос о строительстве обхода города Барнаула с мостом через реку Обь. За реализацию этой идеи много лет выступал Александр Карлин. Проект уже готов. Его стоимость оценивается в 40-50 миллиардов рублей, и реализация предусматривается за счет средств краевого, федерального бюджетов, а также коммерческих структур. Виктору Томенко понравилась данная идея. Теперь проект нужно презентовать на федеральном уровне, чтобы найти финансовую поддержку.
Виктор Томенко положительно оценил значимость транспортного обхода, который будет способствовать выводу значительной части автомобильного потока за пределы города Барнаула и снижению нагрузки на улично-дорожную сеть краевой столицы. Транспортный обход позволит соединить федеральные трассы А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан", Р-266 "Новосибирск — Бийск — Ташанта", а в дальнейшей перспективе — с автомобильной трассой "Барнаул — Павлодар — Астана".
Виктор Томенко дал указание профильному ведомству заняться проработкой концепции идеи объединения всех этих проектов в один. Кульминацией станет строительство автомобильной дороги, ведущей из Алтайского края в Китай. Это предусматривает расширение Чуйского тракта до четырех полос. Об этой идее, к слову, неоднократно высказывался помощник президента страны Игорь Левитин во время своих визитов на Алтай.
Однако проект довольно дорогостоящий. Чуйский тракт проходит по территории трех сибирских регионов — Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай.
Краевые власти рассчитывают, что транспортный узел позволит привлечь в Алтайский край дополнительные инвестиции, туристов и сделать шаг в развитии экономики. О конкретных шагах в этом направлении пока неизвестно. Судя по всему, на реализацию этой идеи нужна поддержка правительства России и Министерства транспорта, на которую Виктор Томенко наверняка рассчитывает.
Ранее первый вице-президент ОАО "РЖД" Александр Мишарин в ходе III Железнодорожного съезда говорил, что один из трех маршрутов трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали из Китая в Европу пройдет через Барнаул и Бийск. Ожидается, что также в маршрут войдет участок дороги от Новосибирска до Барнаула. Для того, чтобы магистраль прошла через Алтай, необходимо пробить тоннель через алтайские горы. Хотя на первом этапе скоростную дорогу проложат через Казахстан как менее затратную и более короткую. При этом срок реализации этого проекта – 2035 год.
Комментарии
Туры за лесом.
и как минимум миграцию китайцев в АК. Виктор пусть тебя покажут старый мост в каком он плачевном состоянии.
это приведет к большому количеству китайцев в крае. а их инвестиции сделают их хозяевами не только алтайских лесов, полей и рек, но даже земель.
неужто такие простые вещи не понимает?
законодательство надо менять, чтобы иностранных инвесторов приглашать.
зеленый свет должен быть только нашему бизнесу, а иностранцам пока они выгодны...
так китайцы делают
Вчера по местному ТВ, освещая тему северного обхода, забубенили информацию, что за сутки по Змеиногорскому тракту в Барнаул со стороны Казахстана въезжает 17тыс. автомобилей. В сутках 86400 секунд, делим на 17 000 и получаем, что со стороны Казахстана в Барнаул каждые 5 секунд въезжает автомашина. Вот это лапша на уши новому губеру!
Так вот зачем его тут поставили...
Эту дорогу ни в коем случае нельзя строить, китайцы пока не нападают только потому, что нет дороги для движения войск!
Богданович мудр! Чувствует, что более нет перспектив, и тут появляется молодой, ретивый Томенко. История в точь как Черномырдин, с шустрым но недальновидным Кириенко.
До Кош-Агача бы железную дорогу построили для развития туризма или хотя бы до ГорноАлтайска, до Бийска железная дорога есть.
4-х полосную дорогу пусть делают (хотя бы до Бийска). Китайцам здесь делать нечего!
Китайцам здесь делать нечего!
Да, знаем мы их "инвестиции" на Дальнем Востоке..
У китайцев любой природный парк вход 300 юаней. подняца на пригорок 100 юаней. посмотреть с площадки еще 100 юаней. А у нас тут Телецкое засырай как угодно. Они и так туда зачастили. а с дорогой вообще все загадють.
6.06.2018 16:39
Точно такие же ощущения!!!
Одного прикрыли от: "ГаКаО ГКО, понимаешь. Во!"
Другого от паводка и "небывалого" урожая.
Парня явно подставили.
Одного прикрыли от грядущего деффолта. А вот второго от грядущего хаоса.
Или сам ушел, предвидя полный бардак!
Да не очкуйте ,какой лес? У нас его уже давно нету наши арендаторы уже давно выпилили так что Алтайскому краю терять нечего, а от дороги только польза будет
,наша сельхоз продукция пойдет в Китай,там у них с экологически чистым продовольствием напряг,и Алтайский край должен стать главным поставщиком сельхоз продукции
Хорошо однако безумным! Судачашим о чем попало!
6.06.2018 17:07
Гость
как только остатки выпилят, ветрами принесет засуху и песок, реки, озера и так обмельчали сильно....
Бойко судачашим о том, что в прессу попало!
6.06.2018 16:26 ...китайцы пока не нападают только потому, что нет дороги для движения войск!
А в Забайкальске таможня? А в Сирию есть дорога из России?
Перефразирую вашего главаря: "Сибирия либо будет суверенной, либо вообще небудет."
Нечего тут китайцам делать . Пусть сначала старый мост отремонтирует , дороги меж поселковые построит , трассу до горного 4 -х полосную сделает -пусть сюда применит свой пыл и умения ( у других губеров это не получилось ) .
Чудаки! Китайцы, проповедуют конфуцианство, потому и мудрый народ! Им прозорливым, и без войны, все наши рессурсы, уже легко доступны.
Мы, неведая того, мыслим примитивно а говорим об ужасной чепухе.
Свой миллиард кормят, еще и наш рынок насыщают.
А при таких условиях, только балваны и живут, неудачно и бедно!
6.06.2018 17:14
- гость -
Бойко судачашим о том
я не бойко, я луйко
судачаШим ? это как?
кто был на байкале видел как ведут себя китайцы, они считают , что озеро принадлежит им, а русские им владеют временно. они плюют, мусорят, на красной площади стояли в очереди за ними, было противно
До Славгорода через Камень на Оби и обратно через Родино и Мамонтово лучше сделайте?! Вот это будет для Алтая реальный подарок жителям региона!
Кто видел или слышал, чтоб хоть одного китайца, МВД депортировало?
Тут и полный балван поймет, что той войны, о которой тут судачат, им вовсе непонадобится.