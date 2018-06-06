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Государственному художественному музею Алтая будут искать подрядчика

, ИА "Амител"
Елена Безрукова: "В ближайшее время будет размещен государственный заказ на продолжение строительно-ремонтных работ"

Госзаказ на продолжение строительства Государственного музея Алтайского края объявят в ближайшее время. Об этом рассказала врио начальника управления по культуре и архивному делу региона Елена Безрукова во время интернет-форума на официальном сайте региона.

На вопрос портала Amic.ru о судьбе Государственного художественного музея Алтайского края, врио начальника управления ответила, что "в связи с рядом необходимых изменений в проектно-сметную документацию проект проходил повторную государственную экспертизу. На основании данных документов в ближайшее время будет размещен государственный заказ на продолжение строительно-ремонтных работ".

Также Елена Евгеньевна отметила, что параллельно с этим сам музей постепенно готовится к открытию. 

"Ведется реставрация работ, заказываются произведения искусства, которые войдут в интерьер музея, сформирован проект постоянной экспозиции. Также заключено соглашение об открытии в новом здании Художественного музея края зала Русского музея (г. Санкт-Петербург)", — уточнила Безрукова.

На данный момент на все работы потрачено около 200 миллионов рублей. Планируется, что на завершение строительства выделят еще 122 миллиона.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, Государственный художественный музей превратился в главный долгострой из-за сложной ситуации в компании "СтройГАЗ". Изначальная проектная стоимость составляла 850 миллионов рублей. Стройка началась в 2012 году. Спустя три года была проведена проектно-сметная корректировка, и сумма контракта составила 430 миллионов. Однако строительство культурного объекта было полностью прекращено из-за невозможности выполнить свои обязательства компанией "СтройГАЗ", которая находится на грани банкротства.

Также в ходе интернет-форума Безрукова рассказала о ходе строительства нового здания театра кукол "Сказка".

"Контрактом предусмотрено окончание работ по строительству нового здания театра кукол "Сказка" в июле 2019 года. В настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком. Необходимые лимиты финансирования в краевом бюджете предусмотрены, в связи с чем есть все основания открыть 56-й театральный сезон в новом здании", — говорит Безрукова.

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.06.2018 16:54
- гость -

Когда вернут деревья, кустарники на площадь Октября?

0  0
6.06.2018 17:15
технарь

Почему-то волнуюсь за Селф...

0  0
6.06.2018 17:20
Гость

Когда вернут деревья, кустарники на площадь Октября?

Когда уберут памятник Малышу и Карлсону

0  0
6.06.2018 17:31
- гость -

А раньше такие ели красивые там были.....

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