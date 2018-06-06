Повышение пенсионного возраста на пять лет приведет к тому, что доходы населения снизятся на 41 млрд рублей в первый же год реформы, а также обострится проблема безработицы среди молодежи, что приведет к значительному снижению ВВП, пишет "Газета.RU" со ссылкой на исследование экспертов.
По данным Росстата, в прошлом году в России проживало 918,3 тыс. мужчин и 1,166 млн женщин предпенсионного возраста. Итого за год на пенсию выходит в среднем 2 млн человек. Средняя пенсия, по данным ПФР, составляет сейчас 13,7 тыс. рублей.
Институт актуальной экономики посчитал экономические последствия повышения пенсионного возраста в России. Для расчета была взята пенсионная планка, при которой мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет (сейчас — 60), а женщины — в 63 года (55 лет).
Исходя из этих данных, в первый же год повышения пенсионного возраста россияне предпенсионного возраста недополучат 41,1 млрд рублей.
"Повышение пенсионного возраста означает недополучение людьми значительных сумм, что ведет к снижению покупательной способности, которая тянет за собой спад спроса на товары массового потребления. В результате возникает цепная реакция, осложняющая выход отечественной экономики из затяжного кризиса", — говорится в исследовании института.
Отмечается, что повышение пенсионного возраста также усилит проблемы с молодежной безработицей. По данным Росстата за 2017 год, даже сегодня работающие пенсионеры составляют 34,5% от всех работников. И уже сейчас безработица среди молодежи (в возрасте до 25 лет) составляет 18,7%. То есть безработным в этой возрастной категории считается почти каждый пятый, тогда как в среднем по стране безработица колеблется возле отметки 5%.
"Повышение пенсионного возраста обойдется экономике от 0,5% до 1,5% ВВП в год в зависимости от цен на углеводороды", — предупреждают эксперты Института актуальной экономики.
Эксперты подчеркивают, что для повышения пенсионного возраста необходимо соблюдение ряда условий. Во-первых, экономика страны на протяжении минимум трех лет должна показывать высокие темпы роста. Также необходимо иметь развитую систему добровольного пенсионного страхования. Кроме того, возраст дожития в России у мужчин должен равняться хотя бы 19 годам, а у женщин он должен составить не менее 22 лет. Сегодня же даже сомнительные официальные данные несоизмеримо меньше, чем в странах Европы. К примеру, во Франции — 23 года для мужчин и 27 лет для женщин.
Комментарии
Ура! Прорвемся
2 триллиона не заплатят населению, уже подсчитали выгоду от повышения пенсионного возраста. Чтобы безработным платить за ЖКХ, надо идти воровать? Просто большинство 60-65 летних безработных не смогут платить за ЖКХ и налоги.
Вот вам и забота о благосостоянии россиян декларируемое нашим пыней, все свои вопросы решает за счет народа. Есть предложение может ему на своих подчиненных посмотреть в какой они роскоши живут "жирую" на народные деньги, бабульки последние копейки считают в кошельке.
Это при том, что скромно и мягко сказано деканом, а сколько еще им не сказано.
Слава великому Пу за наше счастливое детство.