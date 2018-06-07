"К культурным ведомствам относятся чуть ли не как к организаторам праздников. Иногда это вызывает определенную степень раздражения", — говорит врио начальника управления Алтайского края по культуре и архивному делу Елена Безрукова. И добавляет: "Многие люди думают, что моя работа заключается в том, чтобы ходить по театрам и выставкам. А на самом деле большую часть своего времени я провожу, работая с бумагами и документами".

О личных предпочтениях, работе с новым руководителем региона, а также о культурных целях и задачах Алтайского края Елена Безрукова рассказала в прямом эфире программы "Тема дня" на радиостанции Эхо Москвы в Барнауле. Подробное интервью читайте на Amic.ru.

Беседовала Татьяна Гладкова.

- Экс-глава региона Александр Карлин уделял большое внимание культурной сфере. Он находил деньги на музеи, театры, музейные комплексы. И мы понимаем, что культура — это не та сфера, которая приносит деньги. При этом средства вкладывались немалые. Можно надеяться, что со сменой власти культуру будут поддерживать если не больше, то так же?

- Ваш вопрос позволяет разве что только порассуждать. Я думаю, абсолютно невозможно отрицать тот факт, что Александр Богданович очень много сделал для культуры за весь период своего руководства. Есть вещи, которые являются беспрецедентными в масштабе страны. Например, наша сеть мемориальных музеев в том виде, в котором она есть сейчас, по качеству, по объему, по расположению крупных центров – это совершенно особое явление в масштабах России. Далеко не многие могут привести сопоставимые примеры.

И наша театрально-концертная сеть приведена более чем в замечательное состояние. Созданы и работают новые коллективы за время его правления, новые программы.

Думаю, что если я буду последовательно перечислять, мы на это потратим много времени. Поэтому я пробегаюсь штрихами. Но о чем я хотела бы сказать: работа государственной системы, и уж точно работа Александра Карлина была построена не путем разовых решений, а на системной основе. У нас принимались пятилетние планы, которые позволяют работать на перспективу.

Новый руководитель, безусловно, нацелен на развитие региона и на продолжение работы. Я думаю, что наши пожелания и его цели совпадают.

- Культурная политика региона: какая сегодня главная цель? Что, по вашему мнению, будет считаться достижением?

- Это вопрос для долгой философской беседы. Мы имеем определенный инструментарий, чем измерить результаты. Существует система показателей, посещаемость, цифры. Есть определенная экономика, есть необходимость сопоставлять итоги лет, периодов... Но считается, когда сравнивают с разными отраслями, что в культуре сложнее всего измерить результат. Но является ли результатом то, что в этом году в театры или музеи пришло больше человек?

- Является. Это действительно показатель. С одной стороны.

- Да, с одной стороны, является. Привлекательность повышается, люди выбирают другой досуг. У них меняются цели. Но мы всегда, говоря об этом, имеем в виду какой-то более отдаленный результат. Потому что мы же предполагаем, что культура формирует личность и формирует человека с точки зрения более позитивных, возвышенных, добрых устремлений и настроений. Поэтому, когда мы планируем ту или иную работу в нашей сфере, мы не должны забывать о привлекательности мероприятий, думать о внутренних задачах просветительского характера.

Потому что можно поставить спектакль, который будет иметь среднюю посещаемость, но у него будет особый, избирательный зритель. Ни для кого не секрет, что поклонников симфонической музыки, способных выслушать, например, симфонию Малера, не так много.

Но это определенные люди, которым мы тоже должны предоставить определенные качественные предложения.

Безусловно, есть массовая культура. И культура представлена не только государственным сектором. В государственном секторе она тоже делится по уровням. Например, на муниципальном уровне это больше досуговая деятельность, развлечения. Есть и частный сектор. У нас несколько иные задачи. У нас основная цель — не занять человека, чтобы ему было весело, а более серьезные формы. Они более затратны. Поэтому академические учреждения находятся на бюджете, не исключая и внебюджетные источники тоже. Потому что у них цель более далекая и менее измеряемая.

- Цифрами культуру не измеришь. Но иногда многие относятся к культурным ведомствам чуть ли не как к организаторам праздников. Что-то сродни аниматорам. Приходится сталкиваться с подобными стереотипами?

- Да, приходится. Во всех регионах. Иногда это вызывает определенную степень раздражения, потому что, безусловно, управление по культуре – это не фирма по организации праздников. Но, наверное, есть закрепившиеся штампы в обществе. Например, многие люди думают, что моя работа заключается в том, чтобы ходить по театрам и выставкам, а на самом деле большую часть своего времени я провожу, работая с бумагами и документами. Поэтому так и здесь. Очевидной видится некая лицевая сторона. Хотя основная наша задача — обеспечить работу отрасли, куда входят не только те учреждения, которые отвечают за организацию праздников.

- Какие новые проекты появились в Алтайском крае за последние несколько лет?

- Они появляются каждый год. Как и совершенно новые, так и традиционные мероприятия находятся в режиме постоянного обновления. Невозможно показывать и предлагать каждый год одно и то же. Из проектов, которые появились не так давно, но стали постоянными и узнаваемыми, — это Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина и детский театральный фестиваль "Исток", который проходит на родине артиста. И тот, и другой за считанные годы набрали обороты. В этом году на театральный фестиваль отбирали из большого количества заявок.

Стало быть, у людей есть желание. Ведь чтобы приехать на фестиваль, кроме того, чтобы захотеть, надо потратить и деньги на дорогу.

А что касается детей, то мы прекрасно понимаем, что сегодня это дети, а завтра наши артисты и наши зрители.

Есть еще один проект. В силу своих личных предпочтений я испытываю особое удовольствие от всех направлений нашей издательской политики последних лет. У нас два основных пакета, в одном из которых мы издаем, так скажем, то, что в большей степени можно отнести к классике. Причем у нас издательские серии. В этом году мы выпускаем трехтомник Шишкова. Причем это все расчерчено на несколько лет вперед и достаточно солидно. Вторая линейка: мы по конкурсу отбираем рукописи и издаем ныне работающих пишущих авторов, что тоже позволяет делать это не спонтанно, а на постоянной основе.

В этом году у нас появляется новый проект, мы его еще не проводили и, конечно, волнуемся.

Это первый международный фестиваль деревянной скульптуры на берегу "Бирюзовой Катуни" "Алтай. Притяжение". У нас определится состав участников - Германия, Литва, Зимбабве и не только. Очень приличное представительство. Думаю, будет интересно. Большая часть изделий останется у резидента, на территории которого проводим фестиваль, часть мы разместим там, где сочтем необходимым.

- Также в июне проходят Рождественские чтения...

- У нас несколько лет проходили чтения имени Роберта Рождественского. А с прошлого года они получили статус фестиваля. Конечно, участие на постоянной основе Екатерины Рождественской придало совершенно другой импульс и уровень. Так, в этом году памятник поэту руки Церетели будет открываться в Косихе.

- Елена, Рождественский фестиваль становится каждый год все масштабнее. Есть ли цель довести его до уровня Шукшинского фестиваля?

- У нас нет такой задачи по двум причинам. Не надо иметь два похожих мероприятия. Второе — есть у той части рождественских мероприятий свой определенный колорит. И людям нравится та определенная степень свободы, которую мы уже не можем позволить себе на Шукшинском фестивале, с учетом его масштаба.

Да, каждый год приезжает все больше людей. Фестиваль сам работает на себя. Плюс приезжают персоны, которые вызывают интерес. Но если сейчас гости приходят на Яр Любви, гуляют по площадкам, могут присесть на подворье, пообщаться... Это более непринужденная атмосфера, и она нравится людям. Формат Шукшинских чтений несколько изменился. Любое массовое мероприятие очень сильно тяготеет к концертному формату, но мы стараемся сохранить литературную составляющую.

Те люди, которые ездят на фестивали, понимают, что атмосфера разная. И это самое важное — уловить и сохранить свою атмосферу.

- В большинстве случаев мы общаемся с вами как с чиновником. Но интересны ваши личные предпочтения. Какой наш театр предпочтете для посещения?

- Это примерно как спросить: "Какого ребенка ты любишь больше?" У меня не распределяется внимание так, что этот театр у нас замечательный, а этот "не очень". У театров кардиограмма работы тоже неровная. Бывают взлеты, бывают падения. У кого-то одна работа удачная, у кого-то другая. У меня есть особо любимые работы, которые запомнились.

- Хорошо, тогда к вопросу о любимых спектаклях, куда бы порекомендовали сходить?

- Мне всегда сложно оценивать последние спектакли, когда впечатление еще не остыло. Поэтому я намеренно не буду говорить о последних премьерах именно из этих соображений. Но одна из глобальных работ МТА — "Вишневый сад". Вроде бы во всяких прочтениях его смотрели - и по телевизору, и на сцене, но мне кажется, что у нас действительно значительная работа. Понятно, что ее ставил замечательный режиссер.

И она производит сильное впечатление. Из последних работ (хотя к этой работе было неоднозначное отношение и в СМИ были разные высказывания) на меня произвел впечатление спектакль "Темные аллеи" Максима Астафьева. Ну, во-первых, у меня есть какие-то свои недовыясненные отношения внутренние с творчеством Бунина. Мне кажется, это большая смелость — взять этого автора. По разным причинам.

Он дает такое сложное сочетание в человеке страстей и разума. И трудно найти точку равновесия. Максим сделал этот спектакль из разных рассказов, они по-разному играют, они неравнозначны. Но есть пара рассказов внутри спектакля… Ты их смотришь – и дыхание перехватывает. Такие эмоции не всегда бывают, когда ты как зритель сидишь в зале. И вот они у меня были. И за такие моменты я благодарна. Мы же за ними и ходим в театр. А не для того, чтобы потом спектакль по косточкам разобрать.

Я, конечно, иду в театр на работу. Но все равно втайне ты мечтаешь, чтобы тебя захватило. Такое бывает не всегда. Да и не может быть всегда. А еще, если говорить про наш самый маленький театр (кукольный театр "Сказка"), то на спектакле "Черная курица" есть моменты, где хочется заплакать.

- Главные культурные события 2018 года. Мы сейчас не берем в расчет Шукшинский фестиваль.

- После того, как мы проведем летние события, у нас будет очень насыщенный и динамичный сентябрь. Начнется он, как я уже сказала, фестивалем деревянной скульптуры. И последняя декада включает в себя два события. Одно из них — Золотухинский фестиваль, и в эти же дни пройдет событие, о котором я тоже хочу сказать. Может быть, оно является более узким по составу людей, которые в этом понимают. Но у нас пройдет ряд событий, посвященных 70-летию Ивана Федоровича Жданова.

В профессиональной среде филологов считается, что Алтай дал миру трех авторов, трех гениев. Это Шукшин, Гребенщиков и Иван Жданов. Иван Федорович (для тех, кто не знает) живет уже не на Алтае, а в Крыму, но он уроженец Чарышского района.

У нас будет конференция по творчеству Жданова. Мероприятие пройдет с 27 по 30 сентября. Будет и встреча с поэтом, и конференция, и презентация книги о нем, и выставка его фоторабот, и встреча на его малой родине — в Чарышском районе.

- Про Шукшинские чтения. Это традиционно главная тема сезона.

- Мы готовы по большей части, у нас в процессе доработки идет формирование афиши фестиваля.

В этом году у нас президент фестиваля Виктор Иванович Мережко. В прошлом году он возглавлял жюри и, стало быть, на него произвело определенное впечатление, потому что в этот раз он выступает в другом качестве. Фильмы в афишу отбирает уже программный директор, который порекомендован нам Виктором Ивановичем. Это Виктор Прокофьев, человек из Московского дома кино. Такой профессиональный подход нам более чем полезен.

В жюри две замены, возглавляет его Валерий Фомин. Этот человек практически легенда в киномире. Он, в числе прочего, работал и общался с Шукшиным. Ему есть что рассказать из личных впечатлений.

У нас будет деловая программа помимо кинопоказов, это становится обязательным требованием и условием проведения кинофестиваля. Людям, профессионально работающим в этой плоскости, надо обязательно общаться, обмениваться опытом. У нас будет круглый стол "Нестоличное кино", будет питчинг. Фильм-победитель питчинга в прошлом году получил губернаторский грант, и его обладатель Андрей Есаулов снимет фильм, сценарий которого он представлял. Мы немного иначе перераспределяем в этом году показ фильмов. Вся программа полного метра игрового кино у нас будет проходить два дня – 25-26 июля на площадке кинотеатра "Пионер".

Короткий метр покажем также в одном месте. Это или Парк спорта имени Смертина, или, если погода будет такая же "прекрасная", как в прошлом году, мы уйдем на закрытую площадку.