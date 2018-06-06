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Неплательщиков алиментов на Алтае "вычеркивают" из жизни ради помощи детям

, ИА "Амител"
Детям назначают пенсии по потере кормильца, а неплательщикам придется платить и алименты, и долги государству

Фото: Bryansktoday.ru

Не платишь ребенку – значит, ты никто: новая мера воздействия на должников по алиментам начала действовать в Алтайском крае.

Весной 2018 года в России вступил в силу закон о признании должников по алиментным выплатам безвестно отсутствующими, если они находятся в розыске более года. В этом случае ребенку должника государство начисляет пенсию по потере кормильца.

Одновременно с этим все документы признанного безвестным гражданина аннулируются. "Это паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение — абсолютно все. И если этот человек обратится где-нибудь, в любом регионе России, в государственные структуры за начислением пенсии или выплат, или захочет трудоустроиться, или еще что-то, ему скажут, что все его документы аннулированы. И ему придется обращаться в суд за восстановлением своих прав. Тогда судебный пристав-исполнитель получит информацию о месте нахождения должника, и ему придется отвечать за свои поступки", — пояснил корреспонденту ИА "Амител" и.о. руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю Дмитрий Лабутин.

Кстати, закон предполагает, что после счастливого "воскрешения" такого уклониста ему предстоит выплачивать как алименты, так и образовавшийся долг перед государством, которое оказывало материальную поддержку его ребенку.

По словам Лабутина, на данный момент в Алтайском крае суды признали безвестно отсутствующими уже четырех должников. Всего же, по данным на 1 мая, в регионе в розыск объявлены 1960 должников по алиментам. Из них 712 человек не могут найти уже более года. Приставы-исполнители уже направили взыскателям предложения об обращении в суд для признания таких должников безвестно отсутствующими или умершими.

В настоящий момент в Алтайском крае должниками по алиментам числятся более 21 тысячи человек. Общий долг неплательщиков алиментов своим детям в регионе составил более 4,5 миллиардов рублей. В среднем на каждого ребенка, которому задолжали горе-родители, приходится по 200 тысяч рублей.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.06.2018 15:36
месный

а может не платят потому как работы нет зарплаты с которой хватит, чтобы платить?

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6.06.2018 15:46
Бред

Сначала надо довести людей до состояния неплатежеспособных, а затем объявить трупами! "Мертвых душ" таких пол-страны наберется при такой политике!

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