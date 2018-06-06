В результате роста цен на топливо в соцсетях стали появляться группы, в которых люди договариваются в складчину покупать бензин по цене значительно ниже среднерыночной, пишет LIFE.
В среднем стоимость при такой покупке получается на 3-7 рублей ниже, чем на легальных заправках. Секрет низких цен организаторы объясняют просто: люди объединяются в большие группы и покупают бензин оптом все вместе, а потом каждый забирает свою долю.
"Группа для тех, кому интересно покупать дешевый бензин с рук и не только. В среднем цена от двух до пяти рублей дешевле, чем на заправках города и области. Как только набирается количество человек, которое способно общими усилиями приобрести тонну топлива, в группу выдается информация, где и по какой цене можно приобрести бензин в любом количестве. Да хоть литр! Информация о цене и месте продажи будет выложена заранее", — гласит пояснение к одному из тематических сообществ во "ВКонтакте".
Фактически это площадки, которые сводят вместе покупателя и продавца. Такая оптовая продажа начинает процветать в крупных городах по всей стране. В большинстве случаев продавцы предлагают топливо известных брендов.
Среди покупателей рядовые автомобилисты, таксисты, бизнесмены и не только.
Впрочем, при всей очевидной выгоде покупки в складчину не стоит терять бдительность. Эксперты отмечают, что интернет — благодатная почва для работы недобросовестных торговцев.
Комментарии
ну а че с колен поднялись, искандеры больше не смеются
Офигеть..дожились
Чему тут удивляться. Давно подмечено, что в государстве существует два социальных класса из олигархов и пятой колонны.
Видим, что одни продают, а другие покупают!
Остаётся удивляться,как же наше руководство,во главе с президентом,ненавидит собственный народ.
Есть еще один класс - люмпены. О нем в своей работе, как то вскользь, подмечено Ф.Энгельсом.
зато мы вне конкуренции
С одной стороны: ужас, прошлый век, ворованный бензин.
А с другой: гарантия качества.
Качество топлива для дизелей очень критично: плеснул не то и накрылась топливная аппаратура медным тазом. (ну и турбина)
Сообща то интересней морду бить.
Совместные покупки, обычное дело (особенно бензина). А если качество не устроит - можно назад вернуть?)))
Гость от 6.06.2018 18:02. А если!, у бабушки вырасет борода, то она будет дедушкой.
Это вам, не китайский чайник купить в ТРЦ. Затем, успешно вернуть в силу закона.
Клоунада .
Хорошо, что создаются новые перспективы для комфортной и зажиточной жизни россиян. Не зря мы голосовали за процветание и счастье наших жизней.