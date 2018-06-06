Фото: mordovmedia.ru
Мужчины с битами ворвались в один из баров на улице Герцена в Барнауле днем 6 июня и разбили витрины, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Отмечается, что после погрома злоумышленники скрылись на автомобиле "Волга" светло-серого цвета в неизвестном направлении. Затем, как утверждается, они были задержаны в районе пересечения проспекта Дзержинского и улицы Белинского. Кроме того, в сообщении говорится, что накануне подозреваемые распивали алкоголь в данном баре, где затем произошел конфликт и драка. Вероятно, визит с битами был связан с этим инцидентом.
Портал Amic.ru обратился за комментариями относительно случившегося в УМВД по Барнаулу. В правоохранительном ведомстве обстоятельства инцидента описали иначе. Согласно предварительным данным, в бар пришел мужчина с палкой в руках. По всей видимости, ранее у него произошел конфликт в этом заведении. Во время разговора с сотрудницей бара он ударил палкой по подоконнику, а затем по барной стойке, после чего скрылся на автомобиле, в котором находился еще один мужчина.
Сотрудница заведения нажала "тревожную кнопку". Вскоре возмутителя спокойствия задержали. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
О как
Привет 90-е?
Ну какие могут тут быть экономические реформы? А о причинах повышения стоимости бензина, даже и не спрашивайте. Кто то спросит - Ну а причем тут бандюганы?
Отвечу, что самое прямое. И заметье, с 90 годов до 18 года прошло не мало лет. А воз и ныне там!
"...... как утверждается, они были задержаны в районе пересечения проспекта Дзержинского и улицы Белинского"
А далее как видно последует в точь как у С. Маршака: " .. знак на груди у них ГТО. Больше не знали о них ничего!"
Куда вас понесло, болезные?Как Путина не приплели ещё.Обычный конфликт по -пьяни. Склоняюсь к мысли, что по-делом эту быдлогейскую мочалку разнесли. Давно пора было. Не оскуднела ещё земля Юженская...
В точь, как и обычный конфликт по - пьяни, с развалом страны, а ныне и с топливом.
Прежде Кот, найди свои сапоги, утерянные видимо так же по пьяне. А потом и мурлыч себе на свйте.
Сидя в своих поношенных сапогах!
Прежде Кот, найди свои сапоги, утерянные видимо так же по пьяне. А потом и мурлыч себе на свйте.
Сапоги мои не утеряны, а выброшены. Так как ты их до дыр зализал. Ну и бухать по будням завязывай. А то клавиши путаешь. Да и вообще грамматику подтяни.
Да что вы все о грамматике лепечите. А о сути говорить, как то умалчиваете или скромничаете?
Значит так. Во всем усматриваешь ту беду, что тобою уже сказано?
У тебя кот без сапог, ныне стоит одна делема: купить для автомобиля топливо или себе сапоги?
Происходит из-за обычного конфликта по - пьяни! Что ж еще тут скажешь?
делема:
Скудоумный. лепечешь ты. Причём бессвязно.