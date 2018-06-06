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Депутат надела шиншилловую шубу и устроила фотосессию с детьми в песочнице

, ИА "Амител"
Воробьева объясняет, что в городе стартовала акция единороссов по завозу песка на детские площадки

Глава первоуральского отделения "Единой России", зампредседателя гордумы Наталья Воробьева устроила фотосессию в детской песочнице, в которую только завезли свежий песок, пишет URA.RU

Депутат нарядилась в шиншилловую шубу и привлекла к акции двоих детей, на которых надели кепки с символикой "Единой России". Фотографии опубликованы на официальной странице Воробьевой в Facebook.

На снимках депутат играет с детьми, строит песочные замки и широко улыбается.

Несмотря на зеленую траву вокруг и листья на деревьях, депутат одета в шубу. Воробьева объясняет, что в городе стартовала акция единороссов по завозу песка на детские площадки.

Наряд депутата привлек внимание подписчиков, которые не без сарказма отмечают, что шуба красивая. Также подписчики предлагают лучше организовать завоз "рюмок в рюмочные", поскольку дети не являются избирателями.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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