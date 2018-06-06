Глава первоуральского отделения "Единой России", зампредседателя гордумы Наталья Воробьева устроила фотосессию в детской песочнице, в которую только завезли свежий песок, пишет URA.RU.
Депутат нарядилась в шиншилловую шубу и привлекла к акции двоих детей, на которых надели кепки с символикой "Единой России". Фотографии опубликованы на официальной странице Воробьевой в Facebook.
На снимках депутат играет с детьми, строит песочные замки и широко улыбается.
Несмотря на зеленую траву вокруг и листья на деревьях, депутат одета в шубу. Воробьева объясняет, что в городе стартовала акция единороссов по завозу песка на детские площадки.
Наряд депутата привлек внимание подписчиков, которые не без сарказма отмечают, что шуба красивая. Также подписчики предлагают лучше организовать завоз "рюмок в рюмочные", поскольку дети не являются избирателями.
Комментарии