Режим ЧС из-за проблем с посевной официально ввели в Алтайском крае

Фото: правительство Алтайского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко официально ввел на территории региона режим ЧС из-за проблем с ходом посевной кампании. Такое решение было принято на совещании специальной комиссии, которое состоялось в среду, 6 июня, в Барнауле.
По результатам протокола был подписан акт о режиме ЧС. Виктор Томенко заявил, что на этой неделе также пройдет заседание комиссии, где будет обсуждаться борьба с предстоящей второй волной паводка.
По данным министерства сельского хозяйства Алтайского края, на утро 6 июня яровой сев произведен на площади 3, 220 млн га (71% от запланированной площади), в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 2, 163 млн га, то есть 65%. Отставание от прошлогодней площади ярового сева составляет более 1 миллиона гектаров. Количество осадков только в мае превысило трехмесячную норму. Впрочем, власти уверяют, что для паники повода нет.
Ранее Виктор Томенко заявлял, что в регионе возникла необходимость ввести режим ЧС для того, чтобы поддержать сельхозпроизводителей.
"За то время, что я нахожусь в Алтайском крае, проводилось обсуждение данного вопроса, выслушивались аргументы за и против. "За" явно перевешивают. Но надо подчеркнуть, это никакая не паника, никакой не страх, а абсолютно осознанное решение", — сказал Виктор Томенко, добавив, что у Алтайского края в последние годы сложились отличные отношения с Минсельхозом, поэтому обращаться за дополнительной государственной поддержкой в правительстве края пока не планируют, так как для этого нет экономических обоснований.
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