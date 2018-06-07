Компания МТС и "МТС-Банк", входящий в топ-50 российских банков по величине активов, выпустили новую совместную кредитную карту "МТС Деньги Zero". С такой карты можно бесплатно снимать наличные в счет кредита в любых банкоматах по всему миру. Она проста в использовании: при операциях в пределах кредитного лимита владелец карты уплачивает фиксированную комиссию в размере 30 рублей в день независимо от размера задолженности по кредиту.
Ежедневный лимит снятия наличных в счет кредитных или собственных средств — 50 000 рублей. Основное удобство карты "МТС Деньги Zero" — в быстром краткосрочном кредитовании наличными, а также простом и понятном подсчете задолженности за обслуживание кредита, для чего достаточно умножить ежедневную фиксированную комиссию за пользование кредитом на количество дней.
Держатели карты могут бесплатно пополнять карту "МТС Деньги Zero" с карт МТС Банка и других банков любым удобным способом, в том числе на сайте или через банкоматы МТС Банка, терминалы самообслуживания "Элекснет", "Киберплат", TelePay, в кассах салонов МТС, а также через сервисы интернет- и мобильного банкинга МТС Банка, сайт МТС и приложение "МТС Деньги".
Карта "МТС Деньги Zero" международной платежной системы Masterсard оснащена чипом Mastercard Contactless для бесконтактных платежей. Еще удобнее оплачивать покупки без использования пластиковой карты – смартфоном, планшетом с помощью сервисов Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Для этого достаточно добавить карту в соответствующее приложение на устройстве.
"МТС Деньги" — совместный проект МТС и МТС Банка в рамках развития финансовых услуг. Оформить карты "МТС Деньги Zero", "МТС Smart Деньги", "МТС Деньги Weekend" можно в отделениях МТС Банка и салонах связи МТС по всей России.
Подробная информация о карте "МТС Деньги Zero" — на сайтах МТС Банка и МТС.