Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга начала проверку по факту смерти женщины у дверей ЦГБ № 23, пишет URA.RU.
Как рассказал очевидец, снявший видео, он привез в больницу друга. У входа в больницу он увидел толпу людей и лежащую женщину. "Люди сказали, что уже просили медиков выйти, но те отказались, сказали, что это не их дело. Я вошел в приемный покой и спросил, почему они не идут помочь женщине. В ответ меня начали с матом выгонять на улицу", — сообщил мужчина.
Свидетели рассказали, что пришлось вызвать скорую, которая приехала лишь через 40 минут. Люди возмущены, что при при такой работе врачей через неделю в России стартует Чемпионат мира по футболу, матчи которого состоятся в том числе и в Екатеринбурге.
Теперь Следственный комитет и прокуратура региона проверяют обстоятельства смерти женщины у входа в больницу.
"Установлено, что женщина посещала больницу № 23 для проведения медицинской манипуляции. Она длительное время лечилась в связи с тяжелым онкологическим заболеванием. После прохождения медицинской процедуры пациентка вышла из больницы и ждала такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы", — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области.
Прокуратуре предстоит выяснить, насколько соответствует действительности информация о том, что врачи из больницы отказались выйти на помощь к умирающей.
Следственными органами СК России также организована проверка по факту смерти женщины 1958 года рождения, которая скончалась рядом с входом в горбольницу, сообщил помощник руководителя СКР по Свердловской области.
Комментарии
Нормуль, это по-нашему. Это ж не олигарх, чего ж ей помогать.
Неможет быть такое! Ведь Екатеринбург - наукоград!!!
Такой случай был со мной, также врач отказалась оказать помощь, т.к. я не с её участка,а медсестра из каб.№1 буквально втащила на себе в кабинет к другому врачу, которая родилась человеком( тоже не её участок!) и помогла мне, за что спасибо и ей и медсестричке.