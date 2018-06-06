Фото: ТРЦ "Праздничный"
Торгово-развлекательный центр "Праздничный" в Барнауле получил возможность возобновить работу. 7 июня в 9.00 утра двери снова будут открыты для посетителей, сообщили в администрации центра.
Там пояснили, что были устранены все нарушения, проведено обновление части интерьера. В целом посетителей ждут некоторые изменения на фуд-корте центра. Отметим, что "Праздничный" не работал почти месяц. 15 мая по решению прокуратуры Индустриального района он был закрыт. В конце мая была проведена специальная экспертиза, которая должна была установить, устранили ли в ТРЦ выявленные нарушения норм безопасности.
Ранее в Барнауле после противопожарных проверок закрыли торговые центры "Арена", "Гулливер" и "Район". Позже они были открыты, когда все нарушения были устранены.
Проверки ТЦ в Алтайском крае начались после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек.
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